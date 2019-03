Una ola de incendios azotan Asturias y Vizcaya Los bomberos intentan sofocar el incendio que se ha producido este domingo en los alrededores de Labares (Asturias). / EFE El Principado ha elevado a situación 2 el Plan de Incendios Forestales ante la gravedad de la situación con 77 focos activos | Vecinos de la localidad vizcaína de Muskiz dejan sus casas acosados el fuego R.C. Lunes, 4 marzo 2019, 02:43

Un total de 77 incendios se encuentran activos en Asturias, contra los que luchan unas 200 personas, a las que se sumarán mañana, lunes, otro centenar aportado por la administración del Estado y la Unidad Militar de Emergencias, que llegará al Principado antes de medianoche.

Según el consejero de la Presidencia del Principado, Guillermo Martínez, la situación es «complicada» ya que los fuegos y su propagación se están viendo favorecidos por las fuertes rachas de viento sur, a lo que se suma la sequedad del terreno por la falta de lluvias.

Aunque hay incendios en una treintena de los 78 municipios asturianos, la situación más complicada se vive en los de Narcea, Somiedo, Tineo y Allande.

En ese último municipio, una familia ha tenido que ser desalojada por la cercanía del fuego a su vivienda, según ha señalado Martínez, que permanece reunido en el gabinete de crisis que sigue la evolución de los incendios desde el complejo que el Servicio de Extinción de Incendios tiene en La Morgal.

Los fuegos afectan a montes de los concejos de Allande, Amieva, Belmonte de Miranda, Cabrales, Cangas del Narcea, Castropol, Grado, Langreo, Lena, Onís, Piloña, Ponga, Pravia, Quirós, Ribera de Arriba, Salas, Sobrescobio, Somiedo, Tineo y Valdés, entre otros.

El viento ha impedido la actuación de medios aéreos y ha propiciado grandes frentes y lenguas de fuego de hasta 30 metros en muchos de los incendios registrados en el suroeste.

Las llamas han afectado también a algunas líneas eléctricas, aunque no son muchas los usuarios afectados y han obligado también a cortar algunas carreteras secundarias. Ante esta situación, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha telefoneado al jefe del Ejecutivo asturiano, Javier Fernández, para ofrecerle el apoyo de medios estatales para su extinción.

En las tareas de extinción han trabajado este domingo unas 200 personas, a las que se sumarán mañana otro centenar aportado por la administración del Estado y la UME, que desplazará a 50 efectivos esta medianoche, seis autobombas y dos vehículos nodriza.

Ante esta situación, el consejero de Presidencia y Participación Ciudadana activó a las 17:50 horas el nivel 1 del Plan de Incendios Forestales del Principado de Asturias (INFOPA), que desde el pasado 28 de febrero permanecía en situación cero, con el fin de que el Ministerio de Medio Ambiente pudiese trasladar a Asturias medios aéreos de lucha contra el fuego.

Una hora después, incrementó el nivel de emergencia al nivel 2 con el fin de pedir la intervención de la UME. Martínez confía en que mañana puedan operar los medios aéreos y mejoren las condiciones meteorológicas. El Principado ha instado a la población a que no haga actividades que puedan contribuir a la generación de incendios.

Localidad vizcaína de Muskiz

Varias familias tuvieron que abandonar sus casas este domingo por la noche en Muskiz ante la proximidad de los incendios que asolaron el municipio y que a estas horas aún no han sido sofocados. La fatal combinación de ausencia de lluvias en las últimas fechas, el fuerte viento suroeste y la baja humedad dibujaron un escenario crítico que sembró Vizcaya de fuegos. Con todo, el más grave fue el de la localidad fronteriza con Cantabria. En este caso, las autoridades ya comenzaron sospechando que había sido provocado, ya que surgió en tres focos diferentes (en los barrios del Carrascal, Pobeña y La Cadena, según fuentes de la Diputación de Bizkaia). Además, las primeras llamas aparecieron pasadas las 19.00 horas, justo cuando acababa de anochecer. Esta tesis se vio confirmada tras hallar la Ertzaintza varios dispositivos de ignición en los montes afectados.

Prueba de la violencia de las llamas -uno de los frentes tenía más de un kilómetro de longitud- es que fueron movilizados más de una veintena de vehículos de Bomberos, tanto de los parques forales de Urioste, Gernika y Zalla, como refuerzos que llegaron desde el Ayuntamiento de Bilbao y la vecina localidad cántabra de Castro Urdiales. En total, 70 efectivos, entre bomberos y retenes forestales, trabajaron en la zona, según informaron fuentes forales. Una serie de unidades se destinaron a proteger del fuego distintas viviendas del barrio del Carrascal. Varias familias abandonaron sus casas. Según el alcalde de Muskiz, Borja Liaño, sólo una de ellas fue desalojada por la fuerza. El resto salieron de la zona de manera voluntaria tras ser invitados a hacerlo por los equipos de emergencia.

Para apagar el fuego también se han movilizado efectivos de los servicios de emergencia que no trabajaban e, incluso, Petronor ha ofrecido la ayuda de su propio parque antiincendios. Eso no ha impedido que las llamas afectaran a alguna edificación. La Diputación de Bizkaia activó a las 22.00 horas la «situación operativa 1 del plan forestal», el segundo nivel de alertasi bien fuentes forales confirmaron que «se ha activado de forma preventiva, no porque la situación sea tan grave sino para poder recurrir a todos los recursos de todas las Administaciones en caso necesario». También el departamento vasco de Seguridad ha activado la «situacion Zero» del plan vasco, en el mismo sentido preventivo.