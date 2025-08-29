La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

El presidente de la Generalitat Salvador Illa presenta las líneas estratégicas de los próximos meses. EFE

Illa arranca el curso presionando a los jueces para que amnistíen a Puigdemont

El presidente de la Generalitat llama a la «moderación» y a la «lealtad institucional» ante un momento político «tenso», «agresivo» y lleno de «insultos». Aboga por que decrezca la masa forestal como medida en la lucha contra los incendios

Cristian Reino

Barcelona

Viernes, 29 de agosto 2025, 14:52

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha dado este viernes el pistoletazo de salida al nuevo curso político catalán con una llamada a los ... jueces para que hagan «efectiva» y apliquen con «diligencia» y por «completo» la ley de amnistía. Desde el respeto a la separación de poderes, ha señalado desde Tarragona, «pido» un «despliegue efectivo» de la norma.

