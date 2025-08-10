La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Salvador Illa sale del Parlament tras ser investido 'president' de la Generalitat Efe

Illa, un año al frente de la Generalitat sin presupuestos y en guerra por la financiación

El líder del PSC, que se ha convertido en uno de los principales apoyos de Sánchez, ha intentado devolver a Cataluña a la normalidad institucional

Miguel Ángel Alfonso

Miguel Ángel Alfonso

Madrid

Domingo, 10 de agosto 2025, 00:27

Tras un curso político de alto voltaje, Salvador Illa pasará unos días de vacaciones junto a Pedro Sánchez en la residencia de la Mareta, en ... Lanzarote. El president de la Generalitat se ha convertido en uno de los grandes apoyos del presidente del Gobierno en la presente legislatura, un año después de ser investido gracias a los votos de Esquerra y los comunes. Ambos –a los que une una estrecha relación desde la pandemia– se conjurarán para encarar un otoño que se prevé caliente. El dirigente del PSC, que fuera ministro de Sanidad entre 2020 y 2021, llega a este primer aniversario con la financiación, la aplicación de la Ley de Amnistía y la elaboración del proyecto de Presupuestos de 2026 como principales retos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Vuelco de droga o ajuste de cuentas: irrumpen en una vivienda de Murcia, amenazan a su dueño y realizan un disparo
  2. 2 Muere un hombre en Águilas tras caerse de su moto y quedar inconsciente bajo el guardarraíl
  3. 3

    La presión y las críticas obligan a la alcaldesa de Jumilla a negociar con los musulmanes otros espacios públicos para rezar
  4. 4

    Un brote de chikungunya infecta a más de 7.000 personas en China y dispara las alarmas en el mundo
  5. 5 Una potente tolvanera hace volar varias sombrillas en Isla Plana
  6. 6 Arrestan a un granjero de Mula por abandonar y dejar morir a más de medio centenar de cabras y ovejas
  7. 7 Una temporera de Jumilla fallece al ser aplastada por una carretilla agrícola
  8. 8 Colapsa el techo de la capilla de la Mezquita de Córdoba donde se originó el incendio
  9. 9 Una cadena humana vuelve a abrazar al Mar Menor para exigir medidas eficaces de protección
  10. 10 Perseidas 2025: el mejor día y hora para ver las populares lágrimas de San Lorenzo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Illa, un año al frente de la Generalitat sin presupuestos y en guerra por la financiación

Illa, un año al frente de la Generalitat sin presupuestos y en guerra por la financiación