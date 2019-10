Iglesias: «Comparar el terrorismo de ETA con lo que está pasando en Cataluña es una banalidad» El líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias. / EFE El líder de Unidas Podemos mantiene que «el PSOE quería todo el poder para ellos, lo reconoció el propio Sánchez cuando dijo que no podría dormir con nosotros en el Gobierno» MIGUEL ÁNGEL ALFONSO Madrid Miércoles, 2 octubre 2019, 10:42

El líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, se ha referedido esta mañana a los resultados de las encuestas que dan una hipotética pérdida de votos a su formación en las próximas elecciones generales, en concreto por los provocados con la competencia con el nuevo partido de Íñigo Errejón, Más País. «La gente tiene derecho a elegir entre diferentes opciones, pero lo fundamental de esto es que va a tener que haber acuerdos, nadie va a tener mayoría absoluta. Vamos a tener que ponernos de acuerdo, cambiar la cultura política de este país», ha explicado este miércoles en una entrevista en 'El Programa de AR', en Telecinco.

En cuanto a la batalla por el relato sobre quién tuvo la culpa de la repetición de elecciones, Iglesias afirma que «la gente tiene claro lo obvio, el PSOE quería todo el poder para ellos, lo reconoció el propio Sánchez cuando dijo que no podría dormir con Unidas Podemos en el Gobierno. Al PSOE le ha costado aceptar el fin del bipartidismo».

Sobre si se sentarán a negociar con el exmiembro de su formación y ahora líder de Más País, Íñigo Errejón, Iglesias reconoce que no tendría problemas en tenerlo como interlocutor. «Nos sentaremos ha hablar con Errejón, con quien haga falta. En política las escisiones han sido normales toda la vida, estaba claro que Errejón iba a crear un partido cuando se fue de Podemos. Estamos dispuestos a llegar a acuerdos con diferentes formaciones del campo progresista, respetando los votos que tenga cada uno, claro, de forma proporcional, como ocurre en España en seis comunidades autónomas. El problema es que Sánchez se cree diferente al resto», añade.

El líder de Unidas Podemos ha confesado que no habla con Errejón desde antes del verano: «No he hablado con Errejón desde hace tiempo. Me mandó un mensaje hace poco porque iban a organizar un acto en el mismo sitio que nosotros, para disculparse, y se lo agradecí». También reconoce que no ha vuelto a dialogar con Pedro Sánchez desde las negociacines, «no me podía creer que no me llamase en todo el mes agosto».

«Hay gente deseando que vuelva ETA»

En la entrevista en Telecinco, Iglesias también ha sido preguntado por las últimas detenciones de miembros de los CDR en Cataluña que supuestamente estaban preparando artefactos explosivos. «En España ha habido mucha gente que ha sufrido asesinatos de familiares, tiros en la nuca, compararlo con lo que está pasando en Cataluña me parece ahora mismo una banalidad. Vamos a ver lo que pasa, si efectivamente estaban fabricando bombas, eso lo tiene que decidir un juez. Hay mucha gente que está deseando que vuelva ETA y eso es una falta de respeto a las víctimas».

En cuanto a la postura del presidente de la Generalitat, Quim Torra, sobre dicho asunto, el líder de Unidas Podemos afirma que «Torra no es santo de mi devoción, pero si en algo que deberíamos estar de acuerdo todos los dirigentes políticos es que cuando una cosa está siendo juzgada hay que esperar a la sentencia».

Por último, sobre la exhumación de la momia de Francisco Franco, Iglesias ha contestado con un rotundo «hasta que no lo vea no me lo creo».