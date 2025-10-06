La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Begoña Gómez Efe

Gómez pide a Peinado que reclame información de los asistentes de las mujeres de todos los expresidentes

La mujer de Sánchez quiere que el juez pregunte a Moncloa sobre la «delimitación de los puestos ocupados y las funciones que llevaban a cabo» esos ayudantes

Melchor Sáiz-Pardo
Mateo Balín

Melchor Sáiz-Pardo y Mateo Balín

Lunes, 6 de octubre 2025, 15:32

Comenta

Begoña Gómez contraataca tras la decisión la pasada semana del juez Juan Carlos Peinado de tratar de sentarla en el banquillo ante un jurado popular ... y acusada de malversación por el supuesto uso de la asistente de Moncloa Cristina Álvarez para gestionar el día a día de su cátedra extraordinaria de Transformación Social Competitiva (TSC) de la Universidad Complutense de Madrid.

