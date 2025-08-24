Gibraltar, a la espera de la última firma

Apenas dos meses después de que Reino Unido y la Unión Europea (bajo la tutela de España) firmaran el histórico acuerdo sobre el nuevo estatus ... de Gibraltar tras el 'brexit', a ambos lados de La Verja los habitantes de la zona y las más de 50.000 personas que cruzan a diario la frontera permanecen a la espera de que, definitivamente, se zanje un litigio enquistado desde la aplicación del Tratado de Utrech en 1713 y que afecta a la vida diaria de habitantes de localidades gaditanas como La Línea de la Concepción, Algeciras o la propia colonia británica y a las relaciones diplomáticas entre Londres y Madrid.

La salida del Reino Unido de la UE tras el referéndum del 'brexit' en 2016, fue demoledora para los 'llanitos' -gentilicio popular para los habitantes de Gibraltar-, que habían votado mayoritariamente por la permanencia -el 96%-. Se abrió entonces un periodo de arduas negociaciones, con familias y trabajadores en vilo por su futuro, como también pasó en otras localizaciones como Irlanda del Norte o Escocia, que vieron como, de la noche a la mañana, eran despojados de las ventajas de formar parte de la zona Schengen.

Por eso el pacto, que sigue causando algunos recelos entre los alcaldes de los municipios de la zona porque aún no se ha plasmado, cayó como un bálsamo. El documento, tañido durante cinco años de negociación y varias rondas frustradas entre gobiernos de distinto signo -solo desde 2020 ha habido cuatro primeros ministros en Reino Unido y un presidente en España, Pedro Sánchez-, incluye la libre circulación de personas y mercancías, como pasa entre el resto de países de la Unión Europea. También el despliegue de agentes españoles en el Peñón para el control de la entrada de pasajeros a la zona Schengen, el uso compartido del aeropuerto, compromisos de igualdad de condiciones en materia de ayudas estatales, fiscalidad, trabajo y la lucha contra el blanqueo de capitales.

13 años Permaneció cerrada la verja, entre 1969 y 1982, Un golpe a la economía de la zona

El logro diplomático, que el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, celebró como «la demolición del último muro de Europa Occidental», y que parte de la prensa británica criticó como una «entrega» del Peñón a España, quedó ese mismo 12 de junio opacado por la revelación de los primeros párrafos del informe de la UCO que vinculaba al exnúmero 3 del PSOE Santos Cerdán con la 'trama Koldo'. Un hecho que aguó la fiesta para Moncloa y supuso el mayor terremoto de la legislatura.

Ahora Albares confirma que el acuerdo estará listo para otoño pendiente de la reunión que mantendrán el 3 de septiembre Sánchez y el primer ministro británico, el laborista Keir Starmer, en el número 10 Downing Street. Ambos centrarán el encuentro en darle la forma final a un acuerdo que ambos coinciden en señalar como «la gran oportunidad».

El Tratado de Utrecht

La sintonía, en cambio, nunca fue la tónica en las relaciones entre Madrid y Londres sobre Gibraltar. Integrada en la Corona de Castilla desde la segunda mitad del siglo XV, fue ocupada en 1704 por una escuadra anglo-neerlandesa en apoyo del pretendiente Carlos de Habsburgo durante la Guerra de Sucesión Española, al término de la cual, fue cedida a la Corona británica en aplicación del Tratado de Utrecht en 1713. Desde entonces, el devenir político de la colonia ha sido objeto de controversia incluso dentro de nuestras fronteras.

Ampliar Acceso de trabajadores transfronterizos a Gibraltar desde La Línea R.C.

Como ejemplo de ello, en marzo de 1917 el general Miguel Primo de Rivera, entonces gobernador militar de Cádiz, propuso en su discurso de ingreso en la Academia Hispanoamericana canjear Gibraltar por Ceuta, una polémica idea que le costó la expulsión de la institución apenas un mes más tarde.

Durante el franquismo, la cuestión de Gibraltar fue un tema central en la política exterior española, con Franco reclamando la devolución del territorio y azuzando al nacionalismo con el Peñón como eje central del discurso. Esta política tuvo su cenit con el cierre de la verja que separaba España de Gibraltar en 1969, una medida que tuvo graves consecuencias económicas para ambos lados.

Nueve años tras el 'brexit' Exteriores confirma que el acuerdo definitivo sobre el nuevo estatus del Peñón estará listo en otoño

Una vez fallecido el dictador hubo que esperar hasta el 14 de diciembre de 1982, con Felipe González como presidente del Gobierno, para que se pusiera fin al bloqueo para el tránsito de peatones el 14 de diciembre de 1982. Pero la situación no se normalizaría hasta l firma del Acuerdo de Córdoba del 18 de septiembre de 2006 entre Gibraltar, el Reino Unido y España. El Gobierno español, con José Luis Rodríguez Zapatero al frente, aceptó relajar los controles en la frontera, facilitando el paso de ciudadanos y transporte entre ambos territorios; el Gobierno británico, por su parte, incrementaría el importe de las pensiones a los trabajadores españoles que habían perdido sus trabajos en Gibraltar durante el período de 1969 a 1982.

El 'brexit' retrotrajo a los habitantes de la zona a aquellos años duros y convertía en crucial la búsqueda de una solución. España, por su parte, sigue sin renunciar a la soberanía del Peñón.