La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Álvaro García Ortiz Efe

La Fiscalía pide la absolución de García Ortiz

El Ministerio Público no ve indicios de que su máximo responsable incurriera en un delito de revelación de secretos en el caso del novio de Ayuso

Melchor Sáiz-Pardo
Mateo Balín

Melchor Sáiz-Pardo y Mateo Balín

Lunes, 22 de septiembre 2025, 13:03

La Fiscalía exculpa a su máximo jefe. El Ministerio Público ha pedido al Supremo la absolución de Álvaro García Ortiz al entender que no existen ... indicios de que el más alto responsable de esa misma institución incurriera en un delito de revelación de secretos en el caso del novio de Isabel Díaz Ayuso.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una tormenta deja lluvia y granizo en la Región de Murcia y más de 15 litros en una hora en Alguazas
  2. 2 Fallece una mujer de 71 años al salirse su coche de la carretera en Cartagena
  3. 3

    Matan a un joven de 21 años en una pelea a machetazos en Bilbao
  4. 4 Aviso amarillo por tormentas para este domingo en varias zonas de la Región de Murcia
  5. 5 Un vergel de marihuana balcánica oculto en un antiguo taller de Murcia
  6. 6 Disuelven una acampada y concentración de motos acuáticas en La Manga
  7. 7 Otro aviso por tormentas en la Región de Murcia para empezar la semana
  8. 8 El niño al que asesinaron a su madre y mató a su padre 16 años después
  9. 9 Un restaurante chino de Murcia organiza citas a ciegas al estilo First Dates: «Quién sabe qué puede pasar»
  10. 10

    La Arrixaca acelera para iniciar este año una novedosa inmunoterapia contra el alzhéimer

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad La Fiscalía pide la absolución de García Ortiz

La Fiscalía pide la absolución de García Ortiz