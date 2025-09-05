Feijóo: «Antes que Sánchez solo Franco pensaba que las urnas eran un incordio»

Alberto Núñez Feijóo intercambió este viernes su presencia en la apertura del curso judicial por un acto en Madrid en el que acompañó a ... Isabel Díaz Ayuso, una decisión de la que dijo sentirse orgulloso dado el menosprecio hacia la independencia de los jueces que supone el discurso de un fiscal general del Estado procesado.

Feijóo desgranó los que a su juicio son los tres temores que atenazan a Sánchez y que ha provocado que el Gobierno haya pasado de ser incompetente a un peligro. Así enumeró a la justicia que investiga a su entorno político y familiar, a los socios parlamentarios que pueden echarlo de la Moncloa si no ven sus demandas satisfechas -«peregrinaría de rodillas a Suiza si fuera necesario», ironizó Feijóo-, y a la ciudadanía a la que no llama a las urnas pese a la parálisis política y la incapacidad para aprobar unos Presupuestos. «Antes que Sánchez solo Franco pensaba que convocar elecciones es un incordio», remató.

El líder de los populares resumió su discurso con la conclusión de que «al presidente del Gobierno ya no le mueve su desmedida ambición por gobernar, sino el miedo a perder el poder» por las consecuencias que puede acarrearle.

«Van al choque»

Ayuso, más aplaudida por su parroquia que Feijóo como ocurre en cada acto que ambos comparten en Madrid, tiró de su manual más particular. La baronesa del PP comenzó por denunciar que el objetivo de Pedro Sánchez es «ir al choque y dividirlo todo», desde la ciudadanía a las comunidades autónomas pasando por los jueces o los empresarios y los trabajadores. Eso sí, se vanaglorió de que «en Madrid no cuela porque es una comunidad liberal».

Fiel a su estilo llano y directo para comunicarse, Ayuso exigió que el uso del lenguaje de la calle, del que dijo sentirse una orgullosa usuaria, deje de ser tachado de «fachosfera» por ese afán de la izquierda de distinguir entre unos y otros. Y una de las palabras a las que aludió fue «huevos», los mismos que dijo que hay que echarle para combatir a Sánchez.

La quita de deuda a las comunidades autónomas fue otro punto destacado en el discurso de la líder territorial. Lejos de considerarla como una urgencia dado que es un paso que no se había dado en los siete años anteriores de gobierno socialista, Ayuso la consideró como un medio para construir «la república bananera» de Cataluña con el dinero de todos los españoles.