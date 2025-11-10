La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Feijóo, con el presidente de Melilla, Juan José Imbroda. Tarek / PP

Feijóo da a Sánchez por «acabado»: «Solo le queda revolverse contra los jueces»

El presidente del PP hace sangre con la debilidad parlamentaria del Gobierno y los problemas judiciales del entorno del presidente

Álvaro Soto

Álvaro Soto

Madrid

Lunes, 10 de noviembre 2025, 15:10

Comenta

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha hecho sangre este lunes con la debilidad parlamentaria del Gobierno y con los problemas judiciales del entorno ... familiar de Pedro Sánchez. La conjunción de ambos factores, «los jueces le paran los pies y sus socios le atan las manos», ha provocado que el Ejecutivo esté «acorralado y noqueado», ha afirmado Feijóo en un acto en Melilla, donde se ha reunido el Comité de Dirección de los populares.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La vida (y el sexo) después del cáncer de próstata: «Hay que hablar abiertamente, y no tener miedo»
  2. 2 Buscan a un joven que fue visto por última vez en Murcia el pasado martes
  3. 3 El temporal esquiva la Región de Murcia, pero llega el frío: mínimas de hasta dos grados
  4. 4 El crimen de Claudia en Totana, a juicio: la brutalidad de la violencia machista en la adolescencia
  5. 5

    La reapertura de la vía entre Murcia y Albacete puede retrasarse al segundo semestre de 2026
  6. 6 Una influencer desvela el truco para saber si un abrigo protege del frío antes de comprarlo: «Es una barbaridad»
  7. 7 Salud Pública eleva a 20 los afectados por la intoxicación alimentaria en un hotel de Lo Pagán
  8. 8

    Las universidades de la Región de Murcia redirigen su oferta de plazas hacia los grados con mejor empleo
  9. 9

    Los dueños de 339 inmuebles optan a permisos para ocupar parte de la costa
  10. 10

    La verdadera historia del fin de los zulos de ETA que no cuenta la nueva película de Netflix sobre la banda

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Feijóo da a Sánchez por «acabado»: «Solo le queda revolverse contra los jueces»

Feijóo da a Sánchez por «acabado»: «Solo le queda revolverse contra los jueces»