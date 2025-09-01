La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Alberto Núñez Feijóo preside el Comité de Dirección del PP en Aranjuez. Diego Puerta (PP)

Feijóo estudia cambiar la Constitución para forzar elecciones si no se aprueban los Presupuestos dos años seguidos

El presidente del PP marca distancias con Santiago Abascal: «Si la prioridad de Vox no es acabar con el Gobierno, no es mi problema»

Álvaro Soto

Álvaro Soto

Madrid

Lunes, 1 de septiembre 2025, 14:23

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha anunciado este lunes que estudia un cambio en la Ley General Presupuestaria y en la Constitución para ... obligar a la disolución de las Cámaras y a la convocatoria de elecciones si un gobierno no consigue aprobar los Presupuestos Generales del Estado dos años seguidos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El preso acusado de matar a otro provoca un incendio en la cárcel de Campos del Río que obliga a evacuar una galería
  2. 2

    La ola inmobiliaria, logística y de parques comerciales del país tiene acento murciano
  3. 3

    Temporeras de un pueblo de Granada se prostituyen para completar su jornal
  4. 4

    La sanidad pública avanza en la Región de Murcia con rostro de mujer
  5. 5 Muere un bañista en la playa de Entremares en La Manga al entrar en parada
  6. 6 El Ayuntamiento de Murcia se hace con las cocheras de Latbus para su uso en la nueva concesión
  7. 7

    Alcaraz reina en el tedio para sacar billete hacia los cuartos de final
  8. 8 La Princesa Leonor aterriza en la AGA de San Javier para iniciar su formación como piloto militar
  9. 9

    El empeoramiento de la calidad del aire en la Región de Murcia aumenta el riesgo de infartos y cáncer
  10. 10 Fin al culebrón del verano: el Real Murcia ficha a David Flakus

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Feijóo estudia cambiar la Constitución para forzar elecciones si no se aprueban los Presupuestos dos años seguidos

Feijóo estudia cambiar la Constitución para forzar elecciones si no se aprueban los Presupuestos dos años seguidos