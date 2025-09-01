Feijóo estudia cambiar la Constitución para forzar elecciones si no se aprueban los Presupuestos dos años seguidos

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha anunciado este lunes que estudia un cambio en la Ley General Presupuestaria y en la Constitución para ... obligar a la disolución de las Cámaras y a la convocatoria de elecciones si un gobierno no consigue aprobar los Presupuestos Generales del Estado dos años seguidos.

«Estamos estudiando junto con un equipo de juristas todos los cambios oportunos que impidan que vuelva a repetirse el escenario presupuestario en el que estamos, de tal manera que cuando un gobierno acumule dos prórrogas presupuestarias, automáticamente se disuelvan las Cortes y se convoquen elecciones», ha afirmado el líder popular en Aranjuez (Madrid), donde se ha reunido el Comité de Dirección del PP para iniciar el curso político.

Feijóo considera que su propuesta es «de sentido común» para evitar el «disparate» que supone que un Gobierno pueda mantenerse durante toda una legislatura con prórrogas continúas de las Cuentas del Estado y ha recordado que la última vez que se aprobaron Presupuestos en España fue en 2023. «Si un Ejecutivo no puede aprobar las Cuentas dos años seguidos, no tiene derecho a seguir», ha insistido.

Según ha explicado el líder popular, la acción política de su partido se centrará en los próximos meses en tres grandes ejes, la regeneración democrática, la política migratoria y la defensa del campo, las dos últimas cuestiones, especialmente, banderas de Vox. Pero a la vez, Feijóo ha querido marcar distancias con la formación de Santiago Abascal, que este mismo lunes ha calificado al PP como «un fraude». «Yo no voy a hacer oposición a Vox. Mi prioridad no es el tercer partido del país, sino acabar con el Gobierno. Si la prioridad de Vox no es acabar con el Gobierno, no es mi problema», ha señalado.