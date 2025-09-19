La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Feijóo y Aznar, este viernes, en la clausura del Campus FAES 2025. EFE

Feijóo y Aznar ajustan sus discursos sobre Gaza para no dar armas a Sánchez

El líder del PP y el expresidente coinciden en que el Gobierno utiliza el conflicto de Gaza para tapar sus problemas con la corrupción

Álvaro Soto

Álvaro Soto

Madrid

Viernes, 19 de septiembre 2025, 14:01

El PP se esfuerza en unificar sus discursos sobre Gaza para escapar de la presión del Gobierno. Alberto Núñez Feijóo, que en los últimos días ... ha moderado sus declaraciones sobre la masacre en la Franja, y José María Aznar, representante de los 'halcones' del partido, han aparcado posibles divergencias y en el cierre del Campus FAES 2025 se han centrado en lo que les une, esto es, la crítica a la utilización que Pedro Sánchez está haciendo del conflicto en Palestina y en general, de la política exterior de España, para tapar los escándalos de corrupción del Ejecutivo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Vuelven las lluvias y las tormentas a la Región de Murcia este fin de semana
  2. 2 Subida salarial del 0,5% para más de 62.000 empleados públicos de la Región de Murcia: cuándo se aplicará
  3. 3 Prisión provisional y sin fianza para el acusado de matar a su mujer en El Algar
  4. 4

    Segunda condena por el vertido de nitratos al Mar Menor desde desaladoras ilegales
  5. 5

    Una concejala de Calasparra presenta su dimisión, la segunda renuncia en el gobierno en menos de un mes
  6. 6

    La «degradación» del barrio del Carmen de Murcia reactiva el asociacionismo vecinal
  7. 7 La Croem ficha al rector de la UMU, José Luján, como nuevo secretario general
  8. 8 El primer premio de la Lotería Nacional cae en un municipio de la Región de Murcia
  9. 9 La Primitiva: Comprobar resultados del sorteo del jueves 18 de septiembre de 2025
  10. 10

    La covid asoma de nuevo en septiembre a la vuelta del primer verano de tregua

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Feijóo y Aznar ajustan sus discursos sobre Gaza para no dar armas a Sánchez

Feijóo y Aznar ajustan sus discursos sobre Gaza para no dar armas a Sánchez