La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso EP

Feijóo, Ayuso y Guardiola preludian con críticas a la inacción de Sánchez su visita a las zonas calcinadas por el fuego

La presidenta madrileña acusa al Gobierno de falta de «rigor» y «humanidad»

J. Arias

Domingo, 17 de agosto 2025, 12:56

El Partido Popular ha elevado el tono contra Pedro Sánchez este domingo por la mañana como consecuencia de la grave ola de incendios que asola ... el país desde hace ya más de una semana. Lo ha hecho el propio Alberto Núñez Feijóo al asegurar que «el Gobierno tiene que dejar de llegar tarde siempre» y pedir a Sánchez que «no deje pasar más tiempo y lleguen los medios ya».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Estas son las localidades que llegarán a 45 grados: la Región de Murcia será un horno durante dos días por la ola de calor
  2. 2 Abre un casting para participar en una conocida serie que rodará su nueva temporada en Murcia y Cartagena
  3. 3 La Primitiva: Comprobar resultados del sorteo del sábado 16 de agosto de 2025
  4. 4 El inesperado lugar de la Región de Murcia que usa Netflix en la promoción de una de sus series
  5. 5 El primer premio de la Lotería Nacional de este sábado cae en Cartagena y San Javier
  6. 6

    Sacan del Mar Menor nueve barcos fondeados ilegalmente
  7. 7 Tres heridos al volcar un camión en la autovía A-30 en Cartagena
  8. 8 Habilitarán este domingo el pabellón Cagigal de Murcia como refugio climático ante la alerta roja por calor
  9. 9

    Antonio Ballester López: «¿Por qué no crece el aeropuerto? Con nosotros ya estaría en los tres millones de pasajeros»
  10. 10 La Unidad del Dolor de La Arrixaca incorpora un nuevo tratamiento para la lumbalgia que puede evitar cirugías

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Feijóo, Ayuso y Guardiola preludian con críticas a la inacción de Sánchez su visita a las zonas calcinadas por el fuego

Feijóo, Ayuso y Guardiola preludian con críticas a la inacción de Sánchez su visita a las zonas calcinadas por el fuego