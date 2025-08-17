La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Sánchez visita el Cecopi de Orense este domingo. Efe

Sánchez busca recobrar la iniciativa tras los incendios con un pacto de Estado contra la emergencia climática

El presidente del Gobierno anuncia la activación de 500 efectivos del Ejército de Tierra para reforzar a la UME en las labores de extinción

María Eugenia Alonso

María Eugenia Alonso

Madrid

Domingo, 17 de agosto 2025, 14:20

Pedro Sánchez intenta recobrar la iniciativa política en plena ola de devastadora de incendios que está asolando el país por los cuatros costados con la ... propuesta de un gran pacto de Estado para la mitigación y la adaptación a la emergencia climática. Así lo anunció este domingo en su comparecencia ante los periodistas, acompañado por el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marslaska tras su visita al Cecopi de Orense para conocer la evolución de los fuegos en Galicia, una de las comunidades que más preocupan en estos momentos junto con Extremadura y Castilla y León. «Ante crisis como la que estamos viviendo, tenemos que actuar codo con codo, de manera unitaria y coordinada», afirmó, antes de lamentar la muerte de tres personas y el desarraigo forzoso de más de 23.000 vecinos.

