La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
José Emilio Rodríguez Menéndez Efe

Fallece el polémico abogado Rodríguez Menéndez, defensor de 'El Dioni' o la 'Dulce Neus'

El mediático letrado, condenado en múltiples ocasiones, ha muerto en Madrid el día de sus 75 cumpleaños tras varios días ingresado

Melchor Sáiz-Pardo

Melchor Sáiz-Pardo

Viernes, 17 de octubre 2025, 10:02

Comenta

Tan polémico como mediático. Sus formas heterodoxas (y a veces estridentes) de defender a sus clientes le granjearon muchas páginas en los periódicos de finales ... de los 80, de la década de los 90 y principios de siglo. Sus pasos por los platós; sus recurrentes condenas; su zoo particular en su chalet; una azarosa vida sentimental (incluido el intento de asesinato por parte de su propia pareja); y sobre todo el perfil de casos de los que se ocupó en su vida profesional hicieron que por esa misma época su imagen fuera omnipresente en todas las televisiones.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere un conductor en Murcia tras chocar contra un árbol en una rotonda de acceso al aeropuerto
  2. 2 Las redes de San Javier, Los Alcázares y San Pedro del Pinatar comienzan a recibir agua limpia
  3. 3 Las obras de la Torre Norte de Murcia podrían arrancar a finales del próximo año
  4. 4

    El Taibilla vincula la contaminación del agua potable en los municipios del Mar Menor con la alteración de suelos
  5. 5

    Las pensiones subirán unos 35 euros al mes y elevarán el gasto en 10.000 millones en 2026
  6. 6 Nuevos nombramientos del obispo de la Diócesis de Cartagena
  7. 7 Se acerca el cambio de hora de invierno de 2025: apunta la fecha para ajustar el reloj
  8. 8 Los Alcázares pide a la Mancomunidad la compensación de daños a vecinos y empresarios por el corte de agua
  9. 9 Los trenes de Cercanías y Media Distancia entre Murcia y Alicante se verán afectados por obras este fin de semana
  10. 10 La Junta de Gobierno autorizará hoy el encargo del anteproyecto para la prolongación del tranvía de Murcia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Fallece el polémico abogado Rodríguez Menéndez, defensor de 'El Dioni' o la 'Dulce Neus'

Fallece el polémico abogado Rodríguez Menéndez, defensor de &#039;El Dioni&#039; o la &#039;Dulce Neus&#039;