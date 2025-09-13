La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
RC

Una explosión en un bar de Madrid deja 14 heridos, uno de ellos grave

El suceso se ha producido en la calle Manuel Maroto, situada en el distrito de Puente de Vallecas, entorno a las 15.00 horas

EP

Madrid

Sábado, 13 de septiembre 2025, 16:31

Una explosión en un bar de Madrid capital ha dejado un balance de 14 heridos, uno de ellos de gravedad, después de que la detonación afectara al edificio de viviendas ubicado justo encima del local.

El suceso se ha producido en la calle Manuel Maroto, situada en el distrito de Puente de Vallecas, entorno a las 15.00 horas, según ha informado Emergencias Madrid este sábado.

Al bar han acudido 13 dotaciones de Samur-Protección Civil y 17 de bomberos del Ayuntamiento de Madrid, además de varias unidades del Servicio de Urgencia Médica (SUMMA 112) de la Comunidad de Madrid.

Los bomberos todavía permanecen en el lugar de los hechos y están realizando trabajos de desescombro.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El asesino de Kirk fue delatado por su padre y tenía balas con mensajes antifascistas
  2. 2 Viernes negro para el tráfico en Murcia con accidentes que complican la circulación en las autovías A-30 y A-7
  3. 3 Fallece un operario en Lorca en el segundo atropello mortal por un conductor bebido esta semana en la Región
  4. 4 Dos restaurantes de la Región de Murcia, entre los 41 nominados a los TheFork Awards
  5. 5 Tu ropa huele mal al sacarla de la lavadora: estos son los errores más comunes y cómo solucionarlos
  6. 6 Fallece un operario en Lorca en el segundo atropello mortal por un conductor bebido esta semana en la Región
  7. 7

    El SMS estudia reconvertir la galería comercial de La Arrixaca, en Murcia, para uso sanitario
  8. 8 Una doctora murciana alerta del peligro de usar este tipo de canela tan habitual: «Nos estamos intoxicando»
  9. 9 Detenida en Guadalajara por rociar con un spray a una doctora que no quiso alargarle la baja
  10. 10

    Los jabalíes que están entrando en los barrios al oeste de Cartagena serán capturados y abatidos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Una explosión en un bar de Madrid deja 14 heridos, uno de ellos grave

Una explosión en un bar de Madrid deja 14 heridos, uno de ellos grave