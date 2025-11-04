La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Francesc Vallès, exsecretario de Estado de Comunicación. EFE

El exjefe de comunicación de Moncloa niega que difundiera el correo del novio de Ayuso

Francesc Vallès cierra filas con la gestión de este asunto en Presidencia y una fiscal relata que García Ortiz cambia de móvil una vez al año

Mateo Balín
Melchor Sáiz-Pardo

Mateo Balín y Melchor Sáiz-Pardo

Martes, 4 de noviembre 2025, 14:48

Comenta

La sesión matinal de la segunda jornada del juicio al fiscal general del Estado ha versado sobre una miscelánea de asuntos que rodean la acusación ... contra Álvaro García Ortiz. El borrado del teléfono móvil y de los correos del máximo responsable de la Fiscalía, el comunicado que lanzó el departamento de comunicación para desmentir a Miguel Ángel Rodríguez, jefe de Gabinete de Isabel Díaz Ayuso, o el interés de Moncloa sobre el expediente que afectaba a Alberto González Amador han copado el grueso de las declaraciones testificales.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Ilia Topuria sorprende visitando un restaurante tradicional de la Región de Murcia
  2. 2 La Comunidad dará ayudas de 200 euros a los jóvenes de la Región de Murcia para sacarse el carné de conducir
  3. 3

    Silencio, se rueda en Mahoya: el desierto de Abanilla es escenario de una película de Hollywood
  4. 4

    Vilaplana sobre Mazón: «Me dijo que era muy grave y que no supo nada durante la comida. Le pedí que no sacara mi nombre»
  5. 5 Muere un motorista de 31 años al sufrir un accidente en Torre Pacheco
  6. 6 El cartagenero Tomás Olivo asciende al sexto puesto de la lista Forbes de los más ricos de España
  7. 7 Educación inicia los trámites para elaborar un decreto que reduzca las obligaciones administrativas de los docentes de la Región
  8. 8 Víctor Alonso deja el Cartagena antes de empezar a trabajar
  9. 9

    Liwe, propietaria de Inside, convoca a los accionistas para reestructurarse y afrontar su deuda de más de 65 millones
  10. 10

    El regreso de Manolo Molina al Real Murcia, un fichaje a fuego lento

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad El exjefe de comunicación de Moncloa niega que difundiera el correo del novio de Ayuso

El exjefe de comunicación de Moncloa niega que difundiera el correo del novio de Ayuso