Evacúan el Oceanogràfic de Valencia por un incendio 00:10 Incendio en el l'Oceanogràfic. / Foto: LP / Vídeo: @Acutissimo El fuego, que se ha iniciado en la torre de acceso a la sala de Océanos y ha sido controlado en unos 20 minutos, ha desatado la alarma junto a la Ciudad de las Artes y las Ciencias JUAN ANTONIO MARRAHÍ Valencia Martes, 9 julio 2019, 12:34

Un incendio declarado este martes en el Oceanogràfic de Valencia ha obligado a evacuar al personal y visitantes que en ese momento se encontraban en el interior del recinto. Según fuentes de la empresa gestora de las instalaciones no ha sido necesario sacar a los animales del recinto, al entender que el fuego y el humo no suponían un riesgo. El foco del incendio es una instalación interna prefabricada hecha con materiales de cartón piedra que corresponde a la torre de acceso a la sala de océanos y que está cerca de la zona de los tiburones y de la valla exterior. Ha sido controlado con rapidez por los bomberos y sobre las once y media de la mañana, la columna de humo se ha reducido. De momento, no se constatan daños ni para personas ni para los animales del recinto.

Como precaución, se han cortado al tráfico el Pont de l'Assut de l'Or en ambos sentidos y la calle Eduard Primo Yúfera en sentido a Natzaret.

Rápida actuación

Juan Quiroga, visitante residente en Suiza, ha declarado que «de repente hemos visto humo y los niños se han asustado, pero la evacuación ha sido rápida y segura». Un matrimonio gallego ha querido remarcar «lo bien» que han actuado los encargados de la evacuación .

Una familia valenciana ha asegurado ver desde el restaurante cómo se iniciaba el fuego: «Hemos empezado a huir en dirección contraria al humo, pero en seguida nos han dirigido hacia la salida. Ha sido rápido», comenta.

Incendio superficial en el acceso a la instalación de Océanos.

Fuego extinguido 20 minutos después de producirse.

Una de las trabajadora ha resumido la situación: «Estamos a la espera de lo que diga la policía, en el momento en el que nos aseguren que la seguridad es máxima, entraremos. Nos han pedido calma, sobre todo por los niños que estaban dentro. Estamos muy contentos, incluso sorprendidos, de cómo se ha llevado a cabo el operativo».

Los animales están bien

Fuentes del Oceanogràfic han aclarado que ninguno de los animales que allí habita ha sufrido ningún daño. El complejo abrió sus puertas en 2003 y está integrado dentro del complejo de la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia. Se trata del acuario más grande de Europa construido sobre 110.000 metros cuadrados. En él se encuentran unos 40.000 animales de 500 especies distintas de aves, reptiles, peces o invertebrados como belugas, cangrejos arañas, medusas, pingüinos...