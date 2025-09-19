La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Ficha de Ridouan Taghi Interpol

Un error policial deja libre a uno de los más peligrosos capos de la Mocro Maffia

Es el segundo jefe de esta organización que queda en libertad tras la fuga en 2024 Karim Bouyakhrichan por el mismo desliz

Melchor Sáiz-Pardo
Juan Cano

Melchor Sáiz-Pardo y Juan Cano

Málaga

Viernes, 19 de septiembre 2025, 10:53

De nuevo el mismo error y, de nuevo, la misma consecuencia: un peligroso capo de la Mocro Maffia en libertad y un nuevo escándalo en ... los Países Bajos, donde se esperaba con expectación la llegada de este peligroso delincuente. El pasado 12 de septiembre, según el auto al que ha tenido acceso este periódico, la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional se vio obligada a dejar en libertad a Firass Taghi -destacado cabecilla de esta organización criminal de origen marroquí y que se mueve a caballo entre Holanda, la Costa del Sol y el norte de África- porque la Policía Nacional había superado los plazos legales para su entrega judicial a las autoridades neerlandesas.

