La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El magistrado Sergio Oliva, portavoz de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV). R. C.

Dos asociaciones retan a Sánchez a identificar a los jueces «que hacen política» o se querelle

La Asociación Francisco de Vitoria y Foro Judicial Independiente reclaman una rectificación al considerar que dichas manifestaciones suponen «un daño gravísimo» a la separación de poderes y a la confianza en la Justicia

Mateo Balín

Mateo Balín

Martes, 9 de septiembre 2025, 12:34

Dos colectivos profesionales de la judicatura, la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) y el Foro Judicial Independiente (FJI), han remitido este martes un comunicado ... en el que retan al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y al ministro de Justicia, Félix Bolaños, a que presenten pruebas de sus acusaciones contra algunos magistrados asegurando que «hacen política» o rectifiquen, al considerar que dichas manifestaciones suponen «un daño gravísimo» a la separación de poderes y a la confianza en la Justicia.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Elevan la alerta por lluvias de hasta 30 litros en parte de la Región de Murcia
  2. 2 Muere un conductor tras chocar contra un camión en Torre Pacheco
  3. 3 Interceptan en Totana a un conductor por circular 2 kilómetros en sentido contrario por la autovía A-7
  4. 4 Carlos Alcaraz: «Tengo más tenis que mostrar. Creo que mis mejores años están por llegar»
  5. 5

    Detenido por apuñalar seis veces a un hombre con unas tijeras tras una discusión en Murcia
  6. 6

    La Comunidad suprime el plan de lengua árabe para cumplir con la exigencia de Vox
  7. 7

    Se vende castillo medieval en Cuenca por 50.000 euros
  8. 8 Vuelven los bonos para los parkings en la Glorieta y la plaza de Europa de Murcia
  9. 9 Una tormenta parte por la mitad una palmera en Orihuela
  10. 10 Desmantelan dos veces en 24 horas un punto de venta de droga en Murcia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Dos asociaciones retan a Sánchez a identificar a los jueces «que hacen política» o se querelle

Dos asociaciones retan a Sánchez a identificar a los jueces «que hacen política» o se querelle