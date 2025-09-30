La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

El diputado de la CHA en el grupo parlamentario Sumar, Jorge Pueyo. EFE

Un diputado de Sumar pide a Sánchez convocar elecciones si no es capaz de aprobar nuevos Presupuestos

El representante de la Chunta Aragonesista, Jorge Pueyo, reconoce que «aguantar por aguantar» en el Gobierno «no sirve de nada»

Miguel Ángel Alfonso

Miguel Ángel Alfonso

Madrid

Martes, 30 de septiembre 2025, 13:44

Cada vez son más las voces que rompen la unidad de discurso y voto en el grupo parlamentario de Sumar. Tas la salida, antes del ... verano, de la diputada de Compromís Águeda Micó, y el voto en sentido contrario, la semana pasada, en la toma en consideración del traspaso de competencias a Cataluña, el representante de la Chunta Aragonesista en la bancada morada, Jorge Pueyo, ha roto este martes un tabú: el de pedir elecciones a Pedro Sánchez «si no logra aprobar los Presupuestos Generales del Estado de 2026».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

