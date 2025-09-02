La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Localizan en Blanca el cadáver del hombre desaparecido cuando se bañaba en el río
El exministro de Hacienda Cristóbal Montoro en una imagen de archivo en el Congreso. EFE

El despacho que fundó Montoro pide archivar la causa por «gravísimas anomalías» en la instrucción

La defensa de Equipo Económico (EE) y de su socio director Manuel de Vicente Tutor consideran que el sumario está «viciado de nulidad» por los casi siete años que estuvo bajo secreto

Mateo Balín

Mateo Balín

Martes, 2 de septiembre 2025, 10:52

Después de levantarse el secreto de sumario el pasado junio tras casi siete años de diligencias por el temor del juez a las filtraciones, el ' ... caso Montoro' se reactiva por partida doble. Tras la vuelta de vacaciones estivales, la defensa del despacho Equipo Económico (EE) y de su socio director Manuel de Vicente Tutor buscan el archivo total de la causa. En un escrito, han pedido a la Audiencia Provincial de Tarragona -demarcación donde se instruye el procedimiento- que «declare la nulidad de todas las actuaciones declaradas secretas» que afectan a una treintena de investigados, incluido el exministro de Hacienda Cristóbal Montoro, por presuntos favores legales a empresas contratantes con Equipo Económico, fundado en 2006 por el ex alto cargo del PP.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere un bañista en la playa de Entremares en La Manga al entrar en parada
  2. 2 La Princesa Leonor aterriza en la AGA de San Javier «con muchas ganas de volar, pero poco a poco»
  3. 3 Buscan a un hombre desaparecido este domingo en la playa fluvial de El Jarral, en Abarán
  4. 4 Los restos humanos hallados en la casa de Mazarrón donde buscaban a los ecuatorianos desaparecidos corresponden a dos cuerpos
  5. 5

    Sustraen en Fortuna tres palomos que valen 170.000 euros
  6. 6 Cae un grupo criminal tras más de 40 robos en La Aljorra y El Albujón
  7. 7 Francisco Lucas, nuevo delegado del Gobierno en la Región de Murcia
  8. 8 Un accidente inesperado en el estreno grana en Marbella (2-1)
  9. 9

    Una jueza exige al Ayuntamiento de Calasparra documentación sobre presuntas anomalías en contratos bajo amenaza de registro
  10. 10 Once años y medio de prisión por violar y golpear a una mujer en Cartagena

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad El despacho que fundó Montoro pide archivar la causa por «gravísimas anomalías» en la instrucción

El despacho que fundó Montoro pide archivar la causa por «gravísimas anomalías» en la instrucción