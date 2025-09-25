La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Albert Rivera (izquierda) y José Manuel Villegas, en su época como máximos responsables de Ciudadanos. E. P.

El despacho de abogados que contrató a Albert Rivera deberá indemnizarle con 1,3 millones

Un juzgado de Madrid le condena por «daños y perjuicios» al no cumplir el contrato firmado, motivo por lo que también tendrá que pagar 510.000 euros a otro ex de Ciudadanos, Villegas

R. C.

Madrid

Jueves, 25 de septiembre 2025, 23:40

Primer triunfo judicial y económico en el pleito que mantienen dos antiguos responsables de Ciudadanos con sus últimos empleadores. El Juzgado de Primera Instancia Número 8 de Madrid ha condenado al bufete Martínez-Echevarría Abogados a pagar a Albert Rivera 1.295.000 euros y a José Manuel Villegas otros 510.000 euros, «más los correspondientes intereses legales».

La magistrada que el despacho de letrados ocasionó a ambos expolíticos «daños y perjuicios» al no cumplir con parte de sus respectivos contratos y también les generó «daños morales» por una filtración de los mismos a los medios de comunicación. Así consta en la sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, en la que la titular del juzgado, Cristina Sanz, estima parcialmente la demanda que Rivera y Villegas defendieron en la vista oral celebrada el pasado 28 de mayo.

La juez acuerda así que el despacho debe abonar a Rivera y Villegas la remuneración que hubiesen cobrado de haberse cumplido la cláusula cuarta de sus contratos, que establecía una duración de la relación mercantil de cinco años a contar desde marzo de 2020. «Por ello se estima el lucro cesante del señor Rivera (en) 1.095.000 euros y respecto al lucro cesante que le corresponde al señor Villegas (en) 490.000 euros», señala en su resolución.

Filtración a los medios

A estos importes se suman otros 200.000 euros a Rivera y 20.000 euros a Villegas en concepto de «daños reputacionales o morales» por la «filtración de informaciones dirigidas a desacreditar a Albert Rivera». La magistrada entiende que en este caso el «daño moral» es «objetivamente imputable a la demandada», en referencia al despacho.

Así las cosas, «la suma total de estimación parcial de la demanda respecto al lucro cesante y daño moral del Sr. Rivera asciende a 1.295.000 euros, y en relación al Sr. Villegas la suma total del lucro cesante y daño moral asciende a 510.000 euros», según recoge la resolución. El primero, que fue presidente de Ciudadanos y uno de sus fundadores, reclamaba 6,1 millones de euros más los intereses correspondientes por los daños y perjuicios causados, mientras que el segundo, mano derecha de Rivera en el partido y ex secretario general del mismo, exigía un millón de euros a Martínez-Echevarría Abogados.

De la suma referida, Rivera reclamaba 5 millones por la filtración y Villegas exigía medio millón de euros. La juez rebaja la cifra a 200.000 euros en el caso del que fuera líder de Ciudadanos y 20.000 en el de su número dos, pero reconoce un millón de euros al primero por lucro cesante y 490.000 euros al segundo.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una lluvia de billetes sorprende a conductores y peatones en San Javier
  2. 2 Investigan a un conductor que circulaba bebido y drogado en Los Alcázares cuando tuvo un accidente en el que murió un motorista
  3. 3 Un accidente múltiple con seis heridos provoca retenciones en la autovía A-30 a la altura de Lorquí
  4. 4 Las Hermanas Pobres de Santa Clara en Algezares abren sus puertas a dos jóvenes incorporaciones
  5. 5

    Novedades con miga en la Región de Murcia para el nuevo curso gastronómico
  6. 6 La avenida Miguel Indurain de Murcia recuperará el tercer carril para el tráfico rodado
  7. 7 Consulta la fecha de tu operación en la Región de Murcia antes de la llamada oficial: tardarás solo unos segundos
  8. 8 El sacerdote detenido en Torremolinos por drogas queda libre tras acogerse a su derecho a no declarar
  9. 9

    El alcalde de La Unión presenta la denuncia contra el Ministerio por la bahía de Portmán
  10. 10

    «Los monitores iban desnudos y se duchaban con nuestras hijas e hijos en el campamento»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad El despacho de abogados que contrató a Albert Rivera deberá indemnizarle con 1,3 millones

El despacho de abogados que contrató a Albert Rivera deberá indemnizarle con 1,3 millones