La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Leticia Aróstegui

El curso judicial marca la agenda política con el avance de los casos Cerdán, Pujol y Kitchen

Las causas a altos cargos socialistas avanzan y se preparan los juicios al fiscal general y al hermano de Sánchez

Mateo Balín

Mateo Balín

Domingo, 31 de agosto 2025, 00:05

El nuevo curso judicial que comienza esta semana, con el solemne acto de apertura que se celebrará el próximo viernes en el Tribunal Supremo, seguirá ... marcando el desarrollo de la agenda política nacional. Se espera un septiembre igual de intenso que antes del parón de agosto, con varios frentes que afectan al Gobierno, al entorno del presidente Pedro Sánchez y, de forma colateral, al Partido Popular, aunque se trate de hechos ocurridos en la época de Mariano Rajoy como la operación Kitchen o el 'caso Montoro'. Esta es la situación de estos procedimientos:

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detenido un menor por arrancar parte de una oreja a un joven en una discoteca de San Javier
  2. 2 Hallan restos humanos en la casa de Mazarrón donde buscaban a los ecuatorianos desaparecidos
  3. 3 Examinan una casa de Mazarrón en busca de los dos ecuatorianos desaparecidos
  4. 4

    Los chiringuitos calculan pérdidas de hasta un 30% al cierre de la temporada alta de verano
  5. 5 El Cavanna de La Manga cierra sus comedores y se mantiene solo en régimen de alojamiento
  6. 6

    El local murciano Madre Tigre lleva la gastronomía regional a Hong Kong: «El caldero les voló la cabeza»
  7. 7 Hallan sin vida a Matilde Muñoz, la turista española desaparecida en Indonesia
  8. 8

    El solar de la antigua guardería de La Paz, en Murcia, inicia su transformación 18 años después
  9. 9

    Más de un millón de personas toman un fármaco contra el infarto que no necesitan
  10. 10

    Los hogares murcianos gastan 130 euros más en alcohol y tabaco que la media

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad El curso judicial marca la agenda política con el avance de los casos Cerdán, Pujol y Kitchen

El curso judicial marca la agenda política con el avance de los casos Cerdán, Pujol y Kitchen