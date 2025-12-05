La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El Congreso celebra el Día de la Constitución en 2024. EP

El Congreso celebra el Día de la Constitución en un ambiente de crispación y con la ausencia de la mitad de los grupos

Vox volverá a ausentarse de un acto que pone el broche a un año parlamentario tensionado por los casos de corrupción que rodean al Gobierno y la condena a García Ortiz

Miguel Ángel Alfonso

Miguel Ángel Alfonso

Madrid

Viernes, 5 de diciembre 2025, 12:19

Comenta

El Congreso se prepara para celebrar este sábado el cuadragésimo séptimo aniversario de la Constitución de 1978 en medio de un ambiente de crispación política ... y con las sonadas ausencias de Vox y los socios independentistas. El partido que lidera Santiago Abascal, como ya hizo el 12 de octubre, en Día de la Fiesta Nacional, o el de noviembre en los actos por los 50 años de la reinstauración de la Monarquía en España, volverá a dar un plantón institucional al seguir con su línea de «no compartir espacio con un Gobierno instalado en la corrupción y la ilegitimidad».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Primitiva: Comprobar resultados del sorteo del jueves 4 de diciembre de 2025
  2. 2

    El bar del centro de Murcia que se llena todos los días
  3. 3 Un accidente entre varios vehículos deja retenciones kilométricas en la autovía MU-32 a la altura de Molina de Segura
  4. 4 El mercado medieval de la Región de Murcia que puedes visitar este puente de diciembre
  5. 5

    La Policía busca al autor de la tala de 10 árboles en el paseo marítimo de Santiago de La Ribera
  6. 6 Un aparatoso incendio alerta a los vecinos de la pedanía murciana de Cobatillas
  7. 7 Un herido en una pelea multitudinaria a ladrillazos en un parque de Fortuna
  8. 8 España se retira por primera vez de Eurovisión tras el respaldo de la UER a Israel
  9. 9 Una menor de dos años da positivo en cocaína tras retirarle la custodia a sus padres por desnutrición y suciedad en Málaga
  10. 10

    Adjudican al fin las obras del bulevar del soterramiento, en Murcia, que deberá estar listo a principios de 2027

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad El Congreso celebra el Día de la Constitución en un ambiente de crispación y con la ausencia de la mitad de los grupos

El Congreso celebra el Día de la Constitución en un ambiente de crispación y con la ausencia de la mitad de los grupos