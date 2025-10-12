La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Santiago Abascal, a su llegada este domingo para presenciar en la calle el desfile de las Fuerzas Armadas con motivo de la Fiesta Nacional. EFE

Abascal marca perfil frente al bipartidismo con su plante al Rey este 12-O

El líder de Vox avanza que esta postura de no compartir espacio con el Gobierno se mantendrá en el tiempo, salvo en «foros parlamentarios, como el Congreso»

Miguel Ángel Alfonso

Miguel Ángel Alfonso

Madrid

Domingo, 12 de octubre 2025, 13:43

Comenta

Santiago Abascal ha cumplido la amenaza de plantar al Rey en el desfile del 12-O y ha seguido la parada militar «desde la calle» y ... no ha acudido a la posterior recepción real que tradicionalmente se celbra en el Palacio Real. Su objetivo, mantiene, es evitar «blanquear al Gobierno corrupto», pero al mismo tiempo se ha convertido en uno de los protagonistas de la jornada marcando perfil propio frente a Pedro Sánchez o Alberto Núñez Feijóo, que sí estaban en la tribuna de autoridades. Especialmente en un momento en el que las encuentas recortan la distancia entre PP y Vox.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La Aemet, ante las críticas de Miras y Mazón: «Los modelos meteorológicos no daban tanta lluvia»
  2. 2 Fallece un hombre de 72 años en Murcia cuando circulaba en bicicleta
  3. 3 Declaran no potable el agua del grifo de varios municipios de la Región de Murcia tras la dana
  4. 4

    Cinco puntos negros del tráfico en Murcia (y cinco soluciones que propone el Ayuntamiento)
  5. 5 Adiós a Diane Keaton, icono de la Nueva York cinematográfica
  6. 6

    El Tarazona declara la alerta roja en el Real Murcia
  7. 7 La dana golpea a última hora y provoca inundaciones en San Javier y Los Alcázares
  8. 8 La cara más brutal del agua se muestra otra vez a los vecinos de San Javier y Los Alcázares
  9. 9

    La entrada de arrastres al Mar Menor genera temor ante otro posible colapso
  10. 10 La CHS comunica que envió cuatro avisos por riesgo de desbordamiento en ramblas de Cartagena y Torre Pacheco

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Abascal marca perfil frente al bipartidismo con su plante al Rey este 12-O

Abascal marca perfil frente al bipartidismo con su plante al Rey este 12-O