La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Santos Cerdán y su abogado Benet Salellas a la entrada del Supremo antes de su encarcelamiento. EFE

Cerdán pide citar a un guardia civil para aclarar si intervino los audios de Koldo con Pegasus

La defensa eleva un recurso a la Sala del Supremo tras la negativa del instructor Leopoldo Puente a admitir nuevas diligencias que agilicen su excarcelación

Mateo Balín

Mateo Balín

Miércoles, 8 de octubre 2025, 16:15

Comenta

Santos Cerdán no da su brazo a torcer pese a la negativa del juez Leopoldo Puente de admitir nuevas diligencias de prueba que agilicen su ... excarcelación. La defensa del exdirigente socialista ha recurrido a la Sala del Tribunal Supremo, formada por tres magistrados, los motivos argumentados por el instructor para no acceder a ninguna de sus peticiones, entre ellas investigar la hipótesis de que los audios incriminatorios hallados en la vivienda de Koldo García, y que afectan al propio Cerdán por el presunto reparto de comisiones en contratos de obra pública, fueron provocados por una tercera persona.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Hallan dos cadáveres tiroteados y con señales de ajustes de cuentas en Lorca
  2. 2 Abre en Murcia el primer supermercado Primaprix de la Región: así es el comercio famoso por sus bajos precios
  3. 3 Uno de los fallecidos en el doble crimen de Lorca es un supuesto mafioso italiano
  4. 4

    Procesan a Rafa Mir por agresión sexual «empleando violencia»
  5. 5 Cinco horas sonando el cumpleaños feliz en un colegio de Murcia de madrugada: así fue la actuación de los bomberos
  6. 6 Cervemol: la nueva cervecería de la Región de Murcia que aterriza en Molina de Segura
  7. 7

    La Audiencia reabre la investigación a la exalcaldesa de Águilas por presunta adjudicación irregular del contrato de vigilancia de playas
  8. 8 Vuelven las tormentas a la Región de Murcia: alerta amarilla para este jueves
  9. 9

    Julián Luna, el azote de Felipe Moreno en el Real Murcia por tierra, mar y aire
  10. 10 Detectan el robo de 56 millones de litros de agua en Puerto Lumbreras

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Cerdán pide citar a un guardia civil para aclarar si intervino los audios de Koldo con Pegasus

Cerdán pide citar a un guardia civil para aclarar si intervino los audios de Koldo con Pegasus