La dirección del PP racanea su apoyo a Cospedal Pablo Casado (d) interviene en el Congreso de los Diputados. / Efe (Mariscal) Casado mantiene su silencio mientras otros dirigentes afirman la exsecretaria general debe defender ella misma RAMÓN GORRIARÁN Madrid Miércoles, 31 octubre 2018, 18:41

El respaldo de la dirección del Partido Popular (PP) a Dolores de Cospedal flaquea. Está lejos de la firmeza mostrada el lunes, cuando se filtraron las conversaciones del marido de la exsecretaria general con José Villarejo. Pablo Casado siguió en silencio por tercer día consecutivo mientras proliferan las voces internas que abogan por dejar en manos de la exnúmero dos su defensa. Pedro Sánchez vio el terreno abonado para exigir al líder popular que rompa con el «pasado turbio», es decir con Cospedal, si quiere ser creíble en su compromiso de regenerar el PP.

La ex secretaria general no acudió este miércoles al pleno del Congreso. Lo hizo el martes a última hora para votar, y aseguró que no estaba «nada preocupada» por las filtraciones de sus conversaciones con el excomisario encarcelado desde hace un año. También dijo sentirse «absolutamente respaldada» por su partido. Un apoyo que los populares empiezan a racanear ante el contenido de las charlas mantenidas el 21 de julio de 2009 por Cospedal, su marido, Ignacio López del Hierro, y Villarejo en el despacho de la entonces secretaria general del partido en la calle Génova de Madrid.

El ejemplo más elocuente, valga la redundancia, es el silencio que por tercer día consecutivo ha mantenido Pablo Casado. El líder se negó a hablar hoy en el Congreso como lo hizo ayer en Valencia en la clausura del Congreso de Empresa Familiar. Un mutismo excepcional en él porque, desde que alcanzó el liderazgo del PP, todos o casi todos los días hace declaraciones a los medios de comunicación. «Hay que ser cautos», afirman fuentes de su entorno, que recuerdan casos pasados en el partido que se volvieron en contra de los defensores. Casado, de todas maneras, romperá mañana su silencio en Huelva, donde tiene previsto ofrecer una conferencia de prensa, pero no tendrá una papeleta fácil porque debe a Cospedal muchos de los apoyos para ganar el congreso y convertirse en el líder del PP.

No hay delito

La dirección del PP reconoció que los comentarios vertidos en las grabaciones de Villarejo son «morbosos», pero «no hay delito», en palabras de Teodoro García-Egea, el sucesor de Cospedal, que diferenció este caso del de la ministra de Justicia, que mintió sobre sus relaciones con el excomisario jubilado y encarcelado, y sigue sentada en la banco azul que ocupa el Gobierno en el Congreso. Fuentes de la dirección intentaron justificar el acercamiento de su exsecretaria general a Villarejo con el argumento de que desconocía la trama Gürtel y buscó información y asesoramiento.

Pero en general, la posición es que debe ser ella la que se defienda de las acusaciones. Para el excoordinador general del partido, Fernando Martínez-Maillo, «quien tiene que explicarse son los protagonistas» de las conversaciones. El exministro de Justicia Rafael Catalá también descargó en la exsecretaria general la responsabilidad de dar cuenta de los supuestos trabajos encargados al mando policial: «Eso lo puede explicar la señora Cospedal. No sé qué tipos de trabajo se le pudo encomendar».

El clima es de preocupación entre los populares y la displicencia de los primeros momentos -«el PP no está ni mínimamente preocupado», dijo el lunes la vicesecretaria de Comunicación, Marta González- ha dado paso a la inquietud. Aunque la dirección del partido no tiene previsto «por ahora» tomar medidas contra la que fuera su número dos con Mariano Rajoy, entre los diputados se hablaba de la renuncia al escaño por parte de Cospedal. El miedo del PP es que no sabe qué tiene grabado Villarejo.

Pedro Sánchez aprovechó el incierto momento que atraviesan los populares para animar a Casado a «romper con el pasado más turbio» de su partido para que su compromiso con la regeneración política tenga verosimilitud. Durante la sesión de control al Gobierno en el Congreso, preguntó al líder del PP: «¿Qué favores debe a algún diputado o diputada de su grupo para no luchar contra la corrupción?» Casado no respondió.