La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La secretaria general de Podemos, Ione Belarra. EFE

Belarra acusa al Gobierno de «electoralismo barato» sobre Gaza y Montero responde: «Usted es la única que piensa que somos tibios»

La líder de Podemos exige al Ejecutivo que rompa relaciones con Israel y la vicepresidenta muestra su «extrañeza» por el «intento de aparentar» de los morados

Álvaro Soto

Álvaro Soto

Madrid

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 10:44

No solo el Gobierno y el PP se han cruzado duros reproches por la situación de Gaza. También la vicepresidenta segunda del Gobierno, María Jesús ... Montero, y la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, se han lanzado duras acusaciones. Belarra ha acusado a Montero de hacer «electoralismo barato» con la situación en Palestina, pero de evitar tomar medidas reales contra Israel.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Conmoción en Cieza tras la muerte de la concejala del PP Amparo Pino
  2. 2 Un jubilado mata a su esposa en El Algar en el primer crimen machista de este año
  3. 3 Hallan a un hombre muerto en una plaza en Cabo de Palos
  4. 4 Luz verde en Murcia a las parcelas que permitirán levantar 1.600 pisos y torres de 19 plantas en El Carmen
  5. 5 Así es el faro de Cabo de Palos por dentro: la visita para descubrir todos sus rincones
  6. 6 Tres heridos, uno de ellos de gravedad, al chocar cuatro turismos y una moto en Murcia
  7. 7 Muere Robert Redford a los 89 años
  8. 8 Muere una joven atropellada por un tractor en Cartagena
  9. 9 Los históricos Cines Floridablanca de Murcia tienen nuevo uso tras casi 20 años cerrados: habrá un gimnasio
  10. 10

    La reventa hace caja en La Condomina con entradas a 800 euros

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Belarra acusa al Gobierno de «electoralismo barato» sobre Gaza y Montero responde: «Usted es la única que piensa que somos tibios»

Belarra acusa al Gobierno de «electoralismo barato» sobre Gaza y Montero responde: «Usted es la única que piensa que somos tibios»