Calle Sabino Arana, Barcelona GM

Barcelona rechaza cambiar el nombre de la calle Sabino Arana por el de Miguel Ángel Blanco

La iniciativa ciudadana, apoyada por el PP y Vox, ha sido tumbada por el PSC, Junts, ERC y los comunes

Cristian Reino

Cristian Reino

Barcelona

Viernes, 26 de septiembre 2025, 18:11

El pleno del Ayuntamiento de Barcelona ha rechazado este viernes una iniciativa ciudadana que proponía un cambio en el callejero de la ciudad: sustituir la ... calle Sabino Arana, fundador del PNV, y rebautizarla con el nombre de Miguel Ángel Blanco, en homenaje al concejal del PP de Ermua asesinado por ETA en 1997. La moción ha llegado al pleno del consistorio barcelonés después de que una plataforma ciudadana recogiera 40.000 firmas para un cambio en el nomenclátor. No obstante, la petición de cambio del nombre de la calle, que está en el barrio de Les Corts desde 1979, muy cerca del Camp Nou, ha sido ampliamente rechazado con los votos del PSC, Esquerra, Junts y los comunes. Solo han votado a favor el PP y Vox, que suman el 14% de los concejales en el Ayuntamiento de Barcelona.

