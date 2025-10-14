La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. EP

Ayuso recuerda que ha perdido dos bebés y rechaza las lecciones «de machito» de Sánchez

La presidenta de Madrid insiste en que no cederá ante el Gobierno central y que no va a crear el registro de médicos objetores

Álvaro Soto

Álvaro Soto

Madrid

Martes, 14 de octubre 2025, 12:54

Comenta

Isabel Díaz Ayuso ha llevado este martes al terreno personal su lucha contra Pedro Sánchez por el aborto. «He sufrido la pérdida de dos ... bebés. He sufrido por desgracia el drama del aborto dos veces. Sé lo que es. ¿Tengo que recibir lecciones del presidente del Gobierno? ¿Quién se cree el presidente de Gobierno para hablar en nombre de todas las mujeres?», ha afirmado la presidenta de la Comunidad de Madrid, que ha criticado que Sánchez se dirija a ella «en tono machito». «Las mujeres hemos pasado de las lecciones del franquismo a las lecciones del sanchismo. Enhorabuena a todos», ha ironizado.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Lo que sabemos sobre el problema del corte de agua potable en los municipios del Mar Menor
  2. 2 Di adiós a la ropa arrugada durante tus viajes: el truco para que luzca perfecta sin tener que usar la plancha
  3. 3 Vecinos de La Flota denuncian que las ratas campan por los jardines de este barrio de Murcia
  4. 4 Estas son las calles que se quedarán sin luz en la semana del 13 al 17 de octubre en la Región de Murcia
  5. 5 El Ministerio cambiará los nombres de varias autovías que rodean Murcia
  6. 6 El agua potable tardará varios días en regresar a los municipios de la Región de Murcia afectados por la dana
  7. 7

    Los vecinos del Mar Menor se arman de garrafas y paciencia ante «unos días» más sin agua potable
  8. 8 La venta de paquetes perdidos vuelve a Murcia
  9. 9

    La Arrixaca estrena un paritorio en Urgencias del Maternal para cuando el alumbramiento se precipita: «A veces hay que correr»
  10. 10 Las lluvias vuelven a la Región de Murcia: alerta amarilla para este lunes

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Ayuso recuerda que ha perdido dos bebés y rechaza las lecciones «de machito» de Sánchez

Ayuso recuerda que ha perdido dos bebés y rechaza las lecciones «de machito» de Sánchez