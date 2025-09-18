La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El alcalde de Alalpardo, Miguel Ángel Medranda, y Ayuso, en una etapa de la Vuelta. EFE

Ayuso intensifica su choque contra el Gobierno por Israel y premia a la Vuelta y a Vingegaard

«Este ciclista no merece ser recibido sobre cajas de hielo», afirma la presidenta de Madrid

Álvaro Soto

Álvaro Soto

Madrid

Jueves, 18 de septiembre 2025, 12:09

El choque entre la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el Gobierno central por la suspensión de la etapa de Madrid ... de la Vuelta continúa. Ayuso ha anunciado este jueves que concederá la Medalla de Oro del Gobierno regional, que otorga en el marco de los reconocimientos del Dos de Mayo, a la Vuelta Ciclista, además de premiar al ganador de la ronda, el danés Jonas Vingegaard, con la Medalla Internacional.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El tercer atropello mortal en la Región de Murcia en una semana se cobra la vida de una mujer en Cartagena
  2. 2 Dos muertos en un accidente que acaba con un coche ardiendo en la autopista AP-7 en el límite entre la Región de Murcia y Almería
  3. 3 Luz verde en Murcia a las parcelas que permitirán levantar 1.600 pisos y torres de 19 plantas en El Carmen
  4. 4

    Plantes y suspensiones de clases por el calor en las aulas en Alhama de Murcia, Águilas y Cartagena
  5. 5 Un ladrón manda a la UCI a una mujer mayor que lo sorprendió cuando robaba en su casa en Málaga
  6. 6 Retiran una red de pesca de grandes dimensiones frente a La Manga del Mar Menor
  7. 7

    La moda por la actividad física pone en forma los bajos comerciales de Murcia
  8. 8 Los empresarios de la Región de Murcia claman contra el «sobrecoste adicional» que supondría la atención en catalán
  9. 9 Unas 150.000 personas de riesgo se revacunarán frente al neumococo en la Región de Murcia
  10. 10 Dos arrestados por una agresión con un cuchillo a un hombre en Cartagena

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Ayuso intensifica su choque contra el Gobierno por Israel y premia a la Vuelta y a Vingegaard

Ayuso intensifica su choque contra el Gobierno por Israel y premia a la Vuelta y a Vingegaard