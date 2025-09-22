La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Pedro Sánchez y José Manuel Albares en el Congreso Efe

La Audiencia Nacional investiga una nueva filtración de datos «sensibles» de Sánchez y su entorno

Los hackers también se han hecho en esta ocasión con información personal de Robles, Albares, miembros del CNI y los directores de las fuerzas de seguridad

Melchor Sáiz-Pardo

Melchor Sáiz-Pardo

Lunes, 22 de septiembre 2025, 15:52

El titular del juzgado central número 6 de la Audiencia Nacional, Antonio Piña, ha abierto una investigación 'secreta' sobre una nueva filtración de datos «sensibles» ... y personales de Pedro Sánchez y su entorno familiar (tales como DNI y direcciones domiciliarias), que han sido publicados en foros de la denominada dark web y en un canal de Telegram del presunto hacker N4T0X, quien ha reivindicado esta acción.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una tormenta deja lluvia y granizo en la Región de Murcia y más de 15 litros en una hora en Alguazas
  2. 2 Fallece una mujer de 71 años al salirse su coche de la carretera en Cartagena
  3. 3

    Matan a un joven de 21 años en una pelea a machetazos en Bilbao
  4. 4 Otro aviso por tormentas en la Región de Murcia para empezar la semana
  5. 5 Un vergel de marihuana balcánica oculto en un antiguo taller de Murcia
  6. 6 Detenidos tres de los presuntos autores de la estafa de medio millón de euros al Ayuntamiento de Torre Pacheco
  7. 7 Un restaurante chino de Murcia organiza citas a ciegas al estilo First Dates: «Quién sabe qué puede pasar»
  8. 8 Aviso amarillo por tormentas para este domingo en varias zonas de la Región de Murcia
  9. 9 Disuelven una acampada y concentración de motos acuáticas en La Manga
  10. 10 El niño al que asesinaron a su madre y mató a su padre 16 años después

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad La Audiencia Nacional investiga una nueva filtración de datos «sensibles» de Sánchez y su entorno

La Audiencia Nacional investiga una nueva filtración de datos «sensibles» de Sánchez y su entorno