El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. EP

Anatomía de las 15 medidas del plan anticorrupción de Sánchez

Fernando Jiménez, experto del Greco del Consejo de Europa, las disecciona e insta: «¿Quieren concienciar? Pues compórtense deotra manera»

Lourdes Pérez

Lourdes Pérez

Lunes, 25 de agosto 2025, 00:03

En una fecha tan intempestiva como el 9 de julio, el presidente Sánchez compareció ante el Congreso, forzado por la escandalera de la imputación y ... posterior ingreso en prisión de Santos Cerdán, para dar explicaciones y ofrecer como lenitivo el Plan Estatal de Lucha contra la Corrupción. Un paquete de iniciativas elaboradas en colaboración con la OCDE, alguna de nuevo cuño y varias remozadas, que Fernando Jiménez Sánchez disecciona para este periódico con esceptismo, conociendo el percal de dónde viene el país y a la espera de que se desbroce «la letra pequeña».

