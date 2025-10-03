La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Un instante de la reunión de Emergencias en el centro de L'Eliana

Un instante de la reunión de Emergencias en el centro de L'Eliana LP

Un alto cargo de la Generalitat propuso a las 17 horas del día de la dana el envío de SMS a móviles

Los vídeos del Cecopi grabados por una productora muestran ahora que las alertas a los teléfonos se plantearon nada más comenzar la reunión de Emergencias

A. Rallo

Valencia

Viernes, 3 de octubre 2025, 16:17

Comenta

Las diligencias de la dana no dejan de aportar nuevos datos de lo que aconteció aquella fatídica tarde del 29 de octubre. La empresa externa ... encargada de la grabación de recursos de la Conselleria de Emergencias, que recogió parte del Cecopi, ha entregado todo el material disponible a la jueza que investiga el caso. Se trata de apenas cinco minutos de imágenes en diferentes momentos de la tarde, a las 17, a las 19 y a las 20.30 horas. Tres capítulos con distintos protagonistas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Una distracción pudo provocar el accidente que se cobró la vida de Amalia en el viaducto de la autovía A-7 en Murcia
  2. 2 Los municipios más ricos y más pobres de la Región de Murcia: Molina de Segura vuelve a encabezar la lista y hay cambio en los últimos
  3. 3 Fallece Francisco Briones, director de RTVE en la Región de Murcia
  4. 4

    Tirarán los 39 locales en ruinas de la antigua galería comercial de La Manga
  5. 5 Dos detenidos por un tiroteo en una discoteca de Alcantarilla
  6. 6 Alarma en las pedanías del oeste de Murcia por el incendio de un autobús en la rotonda de la UCAM
  7. 7 Raphael aplaza su concierto en Murcia previsto para el sábado
  8. 8 Las viviendas asequibles que promueve la Comunidad costarán «entre 160.000 y 170.000 euros»
  9. 9 Astrade se convierte en Talentismo para dejar atrás el concepto TEA
  10. 10 Tres municipios de la Región de Murcia resultan premiados con la Lotería Nacional

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Un alto cargo de la Generalitat propuso a las 17 horas del día de la dana el envío de SMS a móviles