Una alcaldesa de Ciudad Real denuncia amenazas para forzar su dimisión

La alcaldesa de Fernán Caballero (Ciudad Real), Beatriz Dorado, del PP, denunció este lunes públicamente una amenaza que sufrió el pasado 31 de julio con ... el fin de provocar su dimisión.

La edil, que estuvo arropada en su comparecencia en rueda de prensa por el presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, y el presidente provincial de Ciudad Real, Miguel Ángel Valverde, quiso dejar claro que «no dimitiré pese a las intenciones de los chantajistas».

Según explicó Dorado, una mujer de origen sudamericano acudió a las dependencias del Ayuntamiento de Fernán Caballero «amenazándome a mí y a mi familia», hechos de los que fue testigo el secretario-interventor.

«Lejos de ser una visita común y cordial, se convirtió en una amenaza directa hacia la figura que represento ya que me concedía 10 días para dimitir de mi puesto de trabajo como alcaldesa o, de lo contrario, habría consecuencias personales y familiares, pues me dejó claro que tenían vigilada a mí, a mi familia y a mi círculo personal, proporcionándome en todo momento características de estos».

Ex empleado del Ayuntamiento

La mujer añadió que había sido enviada por una banda organizada «dirigida por un hombre de nacionalidad española que tenia muy cerca» y que habían secuestrado a su hijo en Valencia, motivo por el que hacía de mensajera del grupo criminal.

Al parecer, se trataría de un hombre que habría estado trabajando en el ayuntamiento en el pasado «al que supuestamente habríamos despedido», según la alcaldesa quien aseguró que «desde que comenzó la legislatura no se ha despedido a ningún trabajador y cualquiera puede corroborarlo».

La finalidad de este supuesto ex trabajador municipal que habría pagado a una banda organizada para vengarse de Dorado, era que dimitiera como primera edil, sin pedir dinero ni otro tipo de extorsión.

«No voy a dimitir a pesar de la amenaza que asedia mi vida personal y la cual creo injusta y diseñada fruto de mi condición de mujer joven al frente de un cargo institucional, con la suficiente madurez y capacidad que en ocasiones tengo que justificar para crear convencimiento», declaró Dorado.

«Entiendo que quizás alguien todavía no concibe o no se acostumbra a verme como la figura que represento por tener 25 años. Y, precisamente por la confianza que depositaron en mi persona y en el resto de los compañeros, quiero decirles a mis vecinos que aquí sigo y que aquí seguiré luchando por la tarea que ellos encomendaron», añadió.

Por su parte, el presidente del PP castellano-manchego, Paco Núñez, calificó los hechos de extrema gravedad. «Conocemos episodios de subida de tono verbal, de alguna discusión y enfrentamiento político que es reprobable o de ataques a las sedes que hemos visto tanto en el PSOE como en el PP y que siempre hemos condenado porque la violencia o los insultos no se deben de tolerar, pero las amenazas que ha recibido Beatriz hacia ella y su familia, no es una cuestión menor, es de extrema gravedad», indicó.

«Hay una tensión política clara y cada uno tendremos que reflexionar en nuestro prisma personal cuánto contribuimos o no a esa tensión social, pero existe, es evidente, no hay más que echar un vistazo por las redes sociales para comprobar el nivel de insulto y de deseo, desde el peor de los sentidos de la palabra deseo, que hay en las redes a cualquier dirigente público», agregó el dirigente popular.