Abascal dará plantón al Rey en el desfile del 12-O para «no blanquear al Gobierno corrupto»

Santiago Abascal no asistirá este domingo al palco de autoridades para seguir el desfile militar del 12-O y lo seguirá, en cambio, «desde la ... calle». En Vox justifican el plantón al Rey alegando que su presidente «no quiere blanquear al Gobierno corrupto», en referencia a Pedro Sánchez y otros ministros de su Gabinete que sí estarán en la tribuna.

Abascal, informan desde Vox, ha traslado por carta a Felipe VI esta decisión, así como los motivos de la misma, ya que tampoco irá a la recepción en Palacio Real con el monarca.

La formación entiende que el presidente del Gobierno «utiliza» estos acontecimientos «para blanquear un Gobierno sumido en una corrupción escandalosa y responsable de gravísimas traiciones a los intereses de España».

Abascal tilda al Ejecutivo de Sánchez de «ilegitimo» y que está «dinamitando el Estado de Derecho, la convivencia pacífica y que con sus alianzas internacionales está poniendo en grave peligro la seguridad de los españoles», aclara en un comunicado su partido.