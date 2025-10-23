El PSOE de Yecla critica el retraso en el plan deportivo para enfermos oncológicos

Ángel Alonso Jueves, 23 de octubre 2025, 22:22 Comenta Compartir

El Grupo Municipal Socialista ha denunciado el retraso del programa deportivo dirigido a pacientes oncológicos anunciado por el Ayuntamiento de Yecla. Los socialistas recordaron que el concejal de Deportes, Antonio Martínez, aseguró en diciembre que el programa estaría en marcha en el primer trimestre de 2025. Sin embargo, aún no se ha iniciado «ni se han dado explicaciones públicas sobre las causas» de la demora.

A juicio del PSOE, este programa «no es un capricho» sino una herramienta fundamental para la recuperación física y emocional de quienes han superado un cáncer. «No hablamos de un lujo, sino de una necesidad», destacó su portavoz, Cristóbal Ruiz. Reclamó mayor sensibilidad al equipo de gobierno, de PP y Vox, y urgió al concejal a cumplir su compromiso con este colectivo vulnerable.

En el ejecutivo, aseguraron que el programa se activará en noviembre y acusaron al PSOE de «demagogia», porque los preparativos están ultimándose. El edil manifestó que es un programa «innovador y con escasa implantación en España», que ha requerido una preparación técnica rigurosa.

La iniciativa se desarrollará en el gimnasio de la piscina cubierta, en colaboración con la Fundación Never Surrender y AYAC Yecla, entidades con las que el Consistorio ya trabaja en otros programas para personas con fibromialgia, discapacidad o enfermedad mental. Todos estos servicios son gratuitos y benefician a más de 170 personas. El Ayuntamiento aporta casi 50.000 euros.

