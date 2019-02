La producción de vinos ecológicos se consolida en Yecla con una subida del 20%

Pioneros a principios del nuevo siglo

Pascual Azorín fue uno de los agricultores pioneros en Yecla en cultivar sus 30 hectáreas de terreno de forma ecológica. Empezó en el año 2000, aunque no pudo cosechar nada hasta que pasaron cinco años para que su finca se «limpiara» de los químicos que se habían utilizado hasta entonces. Ahora solo utiliza materia orgánica para enriquecer el suelo y aprovecha la poda para aportar nutrientes.

«Cuando dije en la bodega que iba a llevar uva ecológica me dijeron que ellos no iban a hacer ese tipo de vino. Tuve mis más y mis menos», relata este hombre que se enorgullece de la decisión a contracorriente que tomó y quien el tiempo le ha dado la razón. «Fue arriesgado porque si durante esos cinco años me hubiera llegado una epidemia se hubiera llevado toda la producción por delante. Tuve suerte», asegura. Además de fortuna, la climatología de la zona y el tipo de suelo ayudaron a sacar adelante este y otros proyectos ya que el intenso frío y la sequedad son unos pesticidas naturales que aporta la comarca. Este agricultor trabaja con tres cultivos tradicionales como son los viñedos, los olivos y la almendra. «Hasta que deje de trabajar seguiré con lo ecológico porque cada vez se pide más, no tengo problemas en venderlo y me pagan más», explica. El camino que emprendió hace ya casi 20 años abrió un sendero que el resto está tomando. «Hay muchos compañeros que están cambiando a ecológico. Eso es bueno», concluye.