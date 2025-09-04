La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Pleno del Consistorio yeclano en el que se aprobó la moción contra el racismo en la localidad. AYTO.

PP, PSOE e IU avalan una moción en Yecla contra los mensajes de odio

La oposición pide a los populares que rompan con Vox: «Ante el racismo no podemos ser neutrales»

Ángel Alonso

Yecla

Jueves, 4 de septiembre 2025, 00:53

«Uno puede ser yeclano de Marruecos, uno puede ser yeclano de Bolivia o uno puede ser yeclano de Pakistán». La alcaldesa de la localidad, ... Remedios Lajara, terminó con esas palabras el debate surgido en el pleno ordinario de septiembre del Ayuntamiento, celebrado el pasado lunes, en el que se quiso trazar una línea roja para rechazar la «campaña de criminalización colectiva contra la comunidad marroquí». Los graves incidentes ocurridos el pasado mes de julio en Torre Pacheco y la reciente polémica por la restricción del uso de las instalaciones deportivas públicas por parte de la comunidad musulmana en Jumilla estuvieron presentes en una sesión que tuvo momentos de tensión entre la bancada de Vox en el Ayuntamiento y los grupos de izquierda.

