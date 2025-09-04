PP, PSOE e IU avalan una moción en Yecla contra los mensajes de odio

«Uno puede ser yeclano de Marruecos, uno puede ser yeclano de Bolivia o uno puede ser yeclano de Pakistán». La alcaldesa de la localidad, ... Remedios Lajara, terminó con esas palabras el debate surgido en el pleno ordinario de septiembre del Ayuntamiento, celebrado el pasado lunes, en el que se quiso trazar una línea roja para rechazar la «campaña de criminalización colectiva contra la comunidad marroquí». Los graves incidentes ocurridos el pasado mes de julio en Torre Pacheco y la reciente polémica por la restricción del uso de las instalaciones deportivas públicas por parte de la comunidad musulmana en Jumilla estuvieron presentes en una sesión que tuvo momentos de tensión entre la bancada de Vox en el Ayuntamiento y los grupos de izquierda.

Finalmente, el pleno aprobó, con los apoyos del Partido Popular, PSOE e Izquierda Unida, una moción enmendada por el PP para fomentar la convivencia entre los vecinos y rechazar los mensajes de odio en el municipio. Los únicos votos en contra hacia esta iniciativa fueron los de los tres concejales de Vox.

En el texto aprobado se indica que el Ayuntamiento de Yecla «mantendrá contactos permanentes con instituciones y asociaciones que operan en la localidad y se dedican a ofrecer apoyo, acogida e integración a personas migrantes, así como con las diferentes comunidades de migrantes residentes en la ciudad». Estas acciones estarán orientadas a la organización conjunta de iniciativas de apoyo a la comunidad marroquí, con especial atención a la infancia víctima de agresiones o amenazas. Para ello, se implicará a los medios de comunicación locales y a las cuentas municipales en redes sociales, con el fin de garantizar el derecho a crecer libre de odio, exponen en la iniciativa. Además, se insta al Gobierno de España a cerrar cuentas en redes que «transmiten y alimentan mensajes de odio».

El texto aprobado incluye una condena a la campaña de «criminalización colectiva contra la comunidad marroquí»

Remedios Lajara, que mantiene un pacto de gobierno con la formación de Abascal en su municipio, se dirigió al finalizar el debate a los ediles de Vox para asegurar que el PP es «el partido de la gente y de la libertad», «pero también seremos implacables con el que delinca, aunque eso debe nacer del Gobierno de España. Los ayuntamientos podemos poner buena voluntad, pero el Gobierno nos tiene que dar herramientas», dijo.

Pacto de gobierno

La iniciativa para debatir el tema partió de Izquierda Unida. Su portavoz, Alberto Martínez, fue contundente en su intervención: «Ante el racismo no podemos ser neutrales. El Ayuntamiento debe posicionarse frente a los derechos humanos. No podemos permitir lo que ha pasado en Torre Pacheco o en Jumilla», aseguró. Martínez se dirigió a la bancada del PP para advertirles de que «el partido nazi en Alemania empezó respetando a los conservadores o a los liberales, pero llegó un momento en el que se los comió... No sigan pactando con la ultraderecha», pidió al gobierno municipal, formado por PP y Vox.

Por su parte, el portavoz de Vox, Vicente Quiles, mantuvo el discurso que relaciona inmigración y delincuencia, apuntando a que detrás del presunto incremento de delitos en España está la llegada de inmigrantes ilegales. «Suena a broma que el PP quiera ahora deportar a los inmigrantes ilegales; o a los que son legales pero que cometen delitos», dijo Quiles. Además, afirmó con respecto a este colectivo que «los que vengan que se adapten; y los que no, que se vayan. Esto lo apoya una gran mayoría de los españoles. No hay que regalar la nacionalidad», dijo antes de votar en contra de la moción y de la enmienda del PP, que reclama recursos al Ejecutivo central para luchar contra la lacra del racismo.

Desde el PSOE, Cristóbal Ruiz celebró la aprobación de la moción a favor de la convivencia y contra el racismo, pero pidió al PP romper su pacto de gobierno con Vox: «Hoy se ha demostrado que el Partido Popular está gobernando con un grupo político que es racista», recalcó, al tiempo que recordaba que «ninguna persona es ilegal». Acto seguido, aportó datos como que en Yecla hay censadas algo más de 4.600 personas inmigrantes procedentes de 71 países diferentes. «Son un 12% de nuestros vecinos, con todos sus derechos y obligaciones», explicó. Por su parte, el portavoz del PP, Pedro Lorenzo, aseguró que en Yecla no hay problemas de convivencia. «Somos un pueblo acogedor. No hay tensión sobre el racismo en Yecla y nuestros datos de criminalidad están en la parte baja de los municipios de la Región», expresó. También recalcó que España debe ser «implacable para el que no venga a trabajar».