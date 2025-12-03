José Luis Soriano: «Estas fiestas siguen estando a la altura de sus cuatro siglos de historia y de su identidad»

S. Triguero Yecla Miércoles, 3 de diciembre 2025, 23:14 Comenta Compartir

La Asociación de Mayordomos de la Purísima Concepción afronta unas nuevas fiestas «con una enorme ilusión y con un profundo sentido de responsabilidad». Recuerda su presidente que «venimos de un periodo muy especial tras la declaración de Interés Turístico Internacional, que ha supuesto un impulso extraordinario tanto para la Asociación como para toda Yecla».

–¿Cómo afronta la Asociación de Mayordomos las fiestas de este año?

– Esta edición se afronta con el compromiso renovado de seguir cuidando cada detalle. La participación en las fiestas va en aumento año tras año. Como cada año Yecla se prepara para sus día grandes y eso se nota en el ambiente de la ciudad. Desde la Asociación de Mayordomos todo está listo para que el próximo día 7 de diciembre llevemos a cabo la Bajada de nuestra patrona 'La Virgen del Castillo' y podamos disfrutar con alegría y devoción de las fiestas en su honor. Desde esta asociación se trabaja durante prácticamente todo el año para que Yecla pueda celebrar su fiestas patronales, intensificándose el trabajo desde el mes de septiembre.

Todo está preparado. La perfecta coordinación que existe entre la asociación con las Mayordomías y las Agrupaciones de Escuadras hacen que la organización de las fiestas fluyan mejor cada año y Yecla disfrute de unas fiestas que anualmente vuelven a su origen, a ser como siempre han sido, unas fiestas de familia, tradición, alarde de armas y sobre todo devoción mariana a la Inmaculada Concepción. El objetivo principal de nuestra asociación es que Mayordomos, Escuadras y Yecla en general viva de nuevo unas fiestas a la altura de su historia y de su identidad.

«Nuestra historia es la esencia que da sentido a cada gesto, cada uniforme, cada disparo y cada acto»

–¿Qué papel juega el rigor histórico para la Asociación de Mayordomos en las fiestas?

–La historia de nuestras fiestas es un pilar fundamental de las mismas. No es solo una referencia: es la esencia que da sentido a cada gesto, cada uniforme, cada disparo y cada acto. La Asociación de Mayordomos tiene la responsabilidad de garantizar que lo que hoy mostramos es fiel a lo que nuestros antepasados nos legaron. Tenemos que tener en cuenta que nuestro alarde de armas, nuestro ritual centenario, se remonta al siglo XVII y es una piedra central sobre la que descansa este importante valor patrimonial. Las fiestas patronales de Yecla fueron el primer Bien de Interés Cultural Inmaterial de la Región de Murcia y el mantenimiento de su ritual es un objetivo fundamental y vital para este patrimonio.

Este respeto por la tradición no es inmovilismo, sino un ejercicio constante de estudio por historiadores, de documentación y de cuidado por parte de la Asociación de Mayordomos, encargada de proteger este patrimonio. Trabajamos para preservar la autenticidad de la Soldadesca, la simbología, los rituales y la liturgia mariana que hacen únicas estas fiestas. Mantener ese rigor es la manera de honrar nuestra historia y proyectarla con dignidad al futuro.

«Si hay un acto verdaderamente singular y diferenciador, por su originalidad y por el fuerte simbolismo que encierra, son las Arcas Cerradas»

–¿Cómo se trabaja en el relevo generacional para que esta tradición siga tan viva?

–El relevo generacional no es un proyecto reciente, sino un proceso natural que lleva produciéndose casi cuatro siglos. Las Fiestas de la Virgen han pasado de padres a hijos y de abuelos a nietos como una herencia emocional y cultural que se vive en cada hogar de Yecla.

En nuestras casas se han transmitido, generación tras generación, los valores que sostienen la fiesta: la devoción a la Purísima, el respeto por la tradición, el sentimiento de pertenencia y la responsabilidad de mantener vivo un legado común.

Por eso, más que intervenir, la Asociación de Mayordomos acompaña y cuida ese proceso que nace de las propias familias yeclanas. Son ellas quienes han garantizado –y siguen garantizando– que la fiesta se conserve, se respete y se proyecte hacia el futuro con la misma fuerza con la que nació hace casi 400 años.

–¿Qué momentos definiría como más emotivos?

–Son aquellos en los que se hace visible la profunda devoción de Yecla a la Purísima: la Bajada de la Virgen, su salida del santuario, la procesión del día 8 o la subida de la patrona. Cada uno encierra un simbolismo único y conecta a todo el pueblo con siglos de tradición. Para la Asociación de Mayordomos, también tienen un significado especial la entrega de insignias, símbolo de la continuidad centenaria de las fiestas. Pero si hay un acto verdaderamente singular y diferenciador, por su originalidad y por el fuerte simbolismo que encierra, son las Arcas Cerradas. Se trata de uno de los rituales más antiguos y exclusivos de nuestras fiestas, un acto que solo Yecla conserva y que habla de la solemnidad y del profundo respeto con el que se vive este legado. Y, entre todas ellas, destacan especialmente las Arcas Cerradas del 7 de diciembre, que concentran uno de los momentos de mayor emoción y expectación para todo el pueblo. Su ceremonial, su silencio, su sobriedad y la fuerza de la tradición que representan hacen de este instante uno de los más significativos de nuestras fiestas patronales.

–¿Qué balance hace de este primer año con la declaración de Interés Turístico Internacional?

–Muy positivo. La declaración ha supuesto una oportunidad histórica y ha reforzado la visibilidad de nuestras fiestas dentro y fuera de España. Hemos percibido un incremento notable de visitantes, una mayor presencia en medios de comunicación y nuevas posibilidades de colaboración institucional y turística. Pero más allá de la proyección externa, lo más importante ha sido el efecto interno: la declaración ha fortalecido el orgullo de pertenencia, ha motivado a los festeros y ha reforzado el compromiso colectivo por preservar nuestras tradiciones. Para la Asociación, este primer año ha sido también un periodo de aprendizaje y adaptación. Esta declaración ha servido para mostrar al mundo el enorme patrimonio inmaterial que tiene Yecla y que durante cuatro siglos viene mostrando cada mes de diciembre.

Ampliar Mayordomía del Bastón para Antonio Puche Martínez Antonio Puche Martínez ejercerá este año como Mayordomo del Bastón, uno de los cargos más representativos de las fiestas, que afronta orgulloso y con responsabilidad. En la imagen, Antonio Puche posa con Nuria Palao Ortuño y su hijo Antonio Puche Palao, que ejercerá de Paje. Unas fiestas, sin duda, emotivas para la familia Puche Palao.

Ampliar Mayordomía de la Bandera para Juan José Forte Rico El cargo de Mayordomo de la Bandera recae en esta ocasión en Juan José Forte Rico, encargado de jugar con la bandera en un año muy especial para él y su familia. En la imagen, el Mayordomo de la Bandera posa con su familia: su mujer Paqui Quílez Martínez, su hija pequeña Elena Forte Quílez, que hará de paje, y sus otras dos hijas Inés Forte Quílez y Elsa Forte Quílez.