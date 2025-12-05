Dos detenidos por varios robos con fuerza cometidos en Yecla y Hellín Los arrestados también cometieron delitos de estafa por cargos fraudulentos en tarjetas de crédito sustraídas

LA VERDAD Viernes, 5 de diciembre 2025, 08:41 Comenta Compartir

La Policía Nacional y la Policía Local de Yecla, en un operativo conjunto, procedieron a la detención de dos hombres como autores de dos delitos de robos con fuerza y varios delitos de estafa por cargos fraudulentos en tarjetas de crédito sustraídas, tras ser interceptados en los accesos a la autovía A-33 en Yecla, cuando acababan de cometer un robo en un polígono industrial de la localidad.

La investigación contra los implicados se inició el pasado mes de octubre en la Comisaría de Policía Nacional de Hellín (Albacete), al ser identificados como los presuntos autores de un robo con fuerza en una casa de campo donde habrían sustraído numerosos efectos y diversas tarjetas bancarias con las que efectuaron compras en establecimientos y gasolineras de la Región de Murcia.

El intercambio de información operativa entre las Comisarías de Policía Nacional de Yecla y Hellín, de forma coordinada con la Policía Local de Yecla, permitió a los agentes detectar el vehículo en el que se desplazaban los implicados circulando por el casco urbano de Yecla en la noche del pasado día 9 de noviembre.

El dispositivo conjunto de interceptación del vehículo desarrollado por las diferentes fuerzas policiales, permitió detenerlo en los accesos a la autovía A-33 cuando pretendían abandonar la zona, localizando en el interior del vehículo numerosas herramientas para cometer robos, linternas, caretas tipo máscara para ocultar sus rostros, así como 100 litros de gasoil en varias garrafas que habían sustraído de un camión de una empresa del polígono Urbayecla.

Los agentes procedieron a la inmediata detención de los dos varones ocupantes del vehículo, imputándoles la comisión de dos robos con fuerza y varios delitos de estafa por la utilización fraudulenta de las tarjetas bancarias sustraídas en la casa de campo de Hellín.

Los detenidos, con antecedentes policiales por la comisión de todo tipo de delitos contra el patrimonio cometidos en las provincias de Murcia y Albacete, fueron puestos a disposición de la autoridad judicial.

El operativo policial se enmarca en las labores de prevención de delitos contra el patrimonio en la comarca del altiplano y en las zonas limítrofes de la provincia de Albacete.