La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Finca Los Pocicos, este miércoles, con la reciente plantación de hortalizas. CFN

Vuelven a poner en cultivo la finca Los Pocicos de Caravaca de la Cruz, donde la CHS cerró un pozo ilegal

El Consejo de Defensa del Noroeste alerta de que la resolución tardó 13 años, y en solo dos meses la agricultura intensiva vuelve a ocupar la Cañada de Tarragoya

Pepa García

Pepa García

Caravaca

Sábado, 16 de agosto 2025, 07:27

Inasequibles al desaliento, los miembros del Consejo de Defensa del Noroeste siguen empeñados en salvar sus fuentes, sus acuíferos y sus tierras y sus modos ... de vida tradicional, «seriamente amenazados por la agricultura intensiva», apuntan.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere un hombre de 65 años en Murcia tras dispararse accidentalmente con un arma
  2. 2 Un hombre, en la UCI tras atragantarse al comer un bocadillo en San Javier
  3. 3 Euromillones: Comprobar resultados de hoy viernes 15 de agosto de 2025
  4. 4 Llega lo peor de la ola de calor a la Región de Murcia: Aemet activa el aviso rojo por temperaturas de hasta 45 grados
  5. 5

    Muere Javier Lambán, el expresidente aragonés que se opuso a Sánchez
  6. 6 El Murcia rompe el acuerdo de patrocinio con la familia Gálvez
  7. 7 Una guía para sobrevivir al 15 de agosto en la ciudad de Murcia
  8. 8

    Ser abonado del Real Murcia tiene premio
  9. 9

    La UMU retrocede en el ranking de universidades mundiales
  10. 10

    El desinterés de la industria minera obliga a ofertar permisos para nuevos yacimientos en la Región de Murcia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Vuelven a poner en cultivo la finca Los Pocicos de Caravaca de la Cruz, donde la CHS cerró un pozo ilegal

Vuelven a poner en cultivo la finca Los Pocicos de Caravaca de la Cruz, donde la CHS cerró un pozo ilegal