Vuelven a activar el aviso amarillo por lluvia y tormentas este miércoles en parte de la Región de Murcia La Agencia Estatal de Meteorología alerta de que se pueden registrar hasta 20 litros en una hora

M. García Miércoles, 13 de agosto 2025, 17:26 | Actualizado 17:47h.

Tras las tormentas que afectaron este martes a la comarca del Altiplano y que dejó una tromba de agua y viento en localidades como Yecla, la Agencia Estatal de Meteorología activa para este miércoles el aviso amarillo para el Noroeste de la Región de Murcia.

La Aemet alerta de que se pueden producir precipitaciones que pueden alcanzar los 20 litros en menos de una hora. El aviso está activo hasta las 21.00 horas de este miércoles.

Además, la Vega del Segura también permanece en alerta amarilla hasta la noche, aunque en esta zona por altas temperaturas que pueden llegar hasta los 38 grados. Será un aperitivo de lo que le espera a la Región de Murcia en los próximos días, donde la ola de calor alcanzará de pleno a la Comunidad y se sobrepasarán los 40 grados en muchas localidades.

Por el momento, la Aemet mantiene el aviso amarillo por calor en la Vega del Segura para este jueves. Será la única zona de la Región de Murcia bajo este nivel, ya que en el resto el termómetro se quedará por debajo de los 37 grados.