Vox condiciona los Presupuestos a la retirada del plan de lengua árabe

Siguiendo la línea trazada el pasado sábado por el líder nacional de su partido, Santiago Abascal, el presidente de Vox en la Región, José ... Ángel Antelo, condicionó el apoyo de su grupo parlamentario a los Presupuestos regionales de 2025 a que el Ejecutivo de López Miras elimine el programa de lengua árabe y cultura marroquí, que según la Comunidad lleva aplicándose desde 2012 en algunos centros educativos de la Región.

En una comparecencia en la sede del partido en Murcia, Antelo aseguró que Vox no pidió antes la eliminación de este programa, que parte de un acuerdo firmado por el Gobierno de España con el Reino de Marruecos, «porque no sabíamos realmente el grado de aplicación que estaba teniendo en los centros educativos de la Región», ya que no tuvieron toda la información sobre el mismo hasta la respuesta que dio el consejero de Educación a la interpelación del pasado viernes en la Asamblea presentada por la diputada de Vox Virginia Martínez. Una respuesta que, a juicio de José Ángel Antelo, fue «inadmisible».

En concreto, Víctor Marín señaló que el programa se impartirá el próximo curso en diez centros educativos de El Palmar (Murcia), San Pedro del Pinatar, Águilas y Torre Pacheco con un alto grado de alumnado extranjero, participando en el mismo 348 estudiantes. Fuentes de la Consejería recuerdan que «la participación en el programa es voluntaria y extracurricular, garantizando que no afecte en ningún caso al currículo oficial ni al horario lectivo de los alumnos». Asimismo, informan de que en la Región de Murcia se han desarrollado programas similares con Rumanía, Ucrania, Francia y Alemania. En la actualidad, están en vigor los programas con Rumanía y uno similar con Ucrania.

Juanma Moreno o Mazón

«López Miras debe elegir: ser como Juanma Moreno en Andalucía, que dice textualmente que tiene un corazón 'asín' de ancho, que va a acoger a todos los inmigrantes ilegales y que está aplicando este convenio. O bien como la Comunidad Valenciana, donde este convenio no se está aplicando en los centros educativos», reiteró Antelo, quien insistió que, «en las aulas de la Región de Murcia, la única cultura que se debe aprender es la española. Y aquellos que quieran aprender cultura marroquí o japonesa, que se vayan a Marruecos o a Japón».

En línea con lo que dijo el líder nacional, Antelo ha presentado una moción en la Cámara pidiendo la supresión de la iniciativa

En ese sentido, anunció que Vox ha registrado una moción en la Asamblea Regional para exigir la eliminación de este programa de lengua árabe y cultura marroquí. Y volvió a advertir al PP de que, si decide mantener esta iniciativa, «tendrá que buscar el apoyo del PSOE a los Presupuestos de la Comunidad». No obstante, aseguró que su partido continúa con la mano tendida a los populares para sacar adelante las cuentas. «Son ellos los que tienen que elegir», insistió.

«En los centros educativos, ningún gobierno extranjero nos va a imponer a nosotros, los profesores, impartir sus lenguas o su cultura. En España, lo lógico y lo normal es que seamos los españoles los que decidamos quiénes son nuestros profesores y no un rey en Marruecos». «Un rey –aseguró el portavoz de Vox en la Asamblea Regional– que va a indultar próximamente a mil delincuentes de sus cárceles, muchos de ellos condenados por asesinato y por yihadismo, y veremos dónde acaban».

Aunque el programa es estatal, pide a López Miras que no lo aplique, como asegura que hace la Comunidad Valenciana

Por su parte, el portavoz nacional de Vox, José Antonio Fúster, declaró que el acuerdo con el Partido Popular para los Presupuestos está «complicado» en la Región de Murcia y Aragón, aunque todavía dio algo de esperanza a López Miras, pues no lo descarta completamente, como sí lo hace en los casos de Extremadura, Castilla y León y Baleares.

El PP evita el choque y apela «al interés general de la Región»

El portavoz del Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea Regional, Joaquín Segado, reiteró la voluntad de su partido de alcanzar con Vox un acuerdo para aprobar los Presupuestos de la Comunidad del presente año 2025 «en defensa del interés general de la Región de Murcia».

Joaquín Segado, que evitó entrar en un choque directo con José Ángel Antelo por la nueva exigencia de eliminar el plan de lengua árabe y cultura marroquí, subrayó que la sociedad de la Región de Murcia «exige que nos centremos en aprobar unas nuevas cuentas públicas que avancen en educación, sanidad y políticas sociales», que son las áreas a las que se destinarán más fondos por parte de la Administración autonómica.

«No debemos permitir que nadie convierta en un problema algo a lo que no se le destina ni un solo euro, porque no está incluido en el Presupuesto regional», matizó el portavoz del PP en relación a este plan de lengua árabe y cultura marroquí, que dice que viene financiado por el Gobierno de España y que la Consejería de Educación solo se encarga de su aplicación y supervisión. Asimismo, el dirigente regional del Partido Popular apeló a que «esta Región debe seguir creciendo, bajando impuestos a las familias y reforzando el estado del bienestar», para lo que necesita tener cuentas actualizadas y no funcionar con los Presupuestos de 2024 prorrogados.

El portavoz del Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea Regional incidió asimismo en que en el PP «seguirá mostrando su máxima disposición al acuerdo, apelando a la responsabilidad, porque así lo exigen los ciudadanos de la Región».

Es necesario aprobar las cuentas regionales para que la Región de Murcia siga avanzando y progresando», concluyó el también vicesecretario general de Organización y Comunicación del PP.