Vox dice que no exigió antes la eliminación del Plan de Cultura Marroquí «porque no sabíamos su grado de aplicación» Antelo sigue la línea de Abascal y exige al PP como nueva condición para apoyar los Presupuestos de la Comunidad la supresión de este programa, que según el Gobierno regional se aplica desde 2012

Siguiendo la línea trazada el pasado por el líder nacional de su partido, Santiago Abascal, el presidente de Vox en la Región de Murcia, José Ángel Antelo, condicionó este lunes el apoyo de su grupo parlamentario a los Presupuestos regionales de 2025 a que el Ejecutivo de López Miras elimine el programa de lengua árabe y cultura marroquí, que según la Comunidad se aplica desde 2012 en algunos centros educativos.

En una comparecencia en la sede del partido en Murcia, Antelo aseguró que Vox no pidió antes la eliminación de este programa, que parte de un acuerdo firmado por el Gobierno de España con el Reino de Marruecos en 2012, «porque no sabíamos realmente el grado de aplicación que estaba teniendo en los centros educativos de la Región de Murcia», ya que no tuvieron toda la información sobre el mismo hasta la respuesta que dio el consejero de Educación a la interpelación del pasado viernes en la Asamblea presentada por la diputada de Vox Virginia Martínez. Una respuesta que, a juicio de Antelo, fue «inadmisible».

En concreto, Víctor Marín señaló que el programa se impartirá el próximo curso en diez centros educativos de El Palmar, San Pedro del Pinatar, Águilas y Torre Pacheco con un alto grado de alumnado extranjero, participando en el mismo 348 estudiantes. Fuentes de la Consejería recuerdan que «la participación en el programa es voluntaria y extracurricular, garantizando que no afecte en ningún caso al currículo oficial ni al horario lectivo de los alumnos». Asimismo, informan de que en la Región de Murcia se han desarrollado programas similares con Rumanía, Ucrania, Francia y Alemania. En la actualidad, están en vigor los programas con Rumanía y uno similar con Ucrania.

Juanma Moreno o Carlos Mazón

«López Miras debe elegir: ser como Juanma Moreno en Andalucía, que dice textualmente que tiene un corazón 'asín' de ancho y que va a acoger a todos los inmigrantes ilegales y que está aplicando este convenio. O bien como la Comunidad Valenciana, donde este convenio nos está aplicando en los centros educativos», reiteró Antelo, quien insistió que «en las aulas de la Región de Murcia, la única cultura que se debe aprender es la española. Y aquellos que quieran aprender cultura marroquí o japonesa, que se vayan a Marruecos o a Japón»

En ese sentido, anunció que Vox ha registrado una moción en la Asamblea Regional para exigir la eliminación de este programa de lengua árabe y cultura marroquí. Y volvió a advertir al PP de que, si decide mantener esta iniciativa, «tendrá que buscar el apoyo del PSOE a los Presupuestos de la Comunidad». No obstante, aseguró que su partido continúa con la mano tendida a los populares para sacar adelante las cuentas. «Son ellos los que tienen que elegir», insistió.

«En los centros educativos, ningún gobierno extranjero nos va a imponer a nosotros los profesores para impartir sus lenguas o su cultura. En España, lo lógico y lo normal es que seamos los españoles los que decidimos quiénes son nuestros profesores y no un rey en Marruecos, que va a indultar». «Un rey -aseguró- que va a indultar próximamente a mil delincuentes de sus cárceles, muchos de ellos condenados por asesinato, por yihadismo y veremos dónde acaban».