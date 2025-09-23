Vox se ausenta del minuto de silencio en el Congreso en honor a Ginesa, la vecina de El Algar asesinada por su marido, y Gaza Los diputados del partido de Abascal no estaban en el hemiciclo en el día en el que también se homenajeó a las víctimas del «genocidio» en Palestina

LA VERDAD Martes, 23 de septiembre 2025, 19:24

El Pleno del Congreso de los Diputados guardó este martes un minuto de silencio en homenaje a Ginesa, la mujer de 64 años asesinada por su marido en El Algar (Cartagena), en el que se incluyó también a las víctimas del «genocidio» del Estado de Israel contra la población palestina. Los diputados del Grupo Parlamentario Vox, entre ellos los murcianos Lourdes Méndez y Joaquín Robles, se ausentaron del hemiciclo en el momento del tributo.

Antes de dar comienzo a la sesión plenaria, la presidenta del Congreso, la socialista Francina Armengol, ha pedido a sus señorías guardar un minuto de silencio en recuerdo de Ginesa, la mujer de 64 años asesinada la semana pasada por violencia machista en la Región.

Y, como se había hablado en la Junta de Portavoces a instancias de Sumar, ha aprovechado para extender el minuto de silencio a las víctimas del «genocidio» que sufre el pueblo de Palestina. «Por respeto a las víctimas, vamos a levantarnos», ha reclamado a los diputados la presidenta de la Cámara, de la que ya estaban ausentes los diputados de Vox.

El Partido Popular ya dijo que iba a secundar el minuto de silencio, aunque quejándose de una cierta doble vara de medir de los socialistas, que promueven este minuto de silencio por los «asesinados» por el Estado de Israel, pero en cambio no se hizo no por las víctimas que causó la organización terrorista de Hamás aquel 7 de octubre de 2023. Los diputados por Murcia Violante Tomás, Miriam Guardiola, Juan Luis Pedreño e Isabel Borrego. La bancada socialista también estaba al completo.