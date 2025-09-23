La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen del hemiciclo, con los escaños de Vox vacíos. LV

Vox se ausenta del minuto de silencio en el Congreso en honor a Ginesa, la vecina de El Algar asesinada por su marido, y Gaza

Los diputados del partido de Abascal no estaban en el hemiciclo en el día en el que también se homenajeó a las víctimas del «genocidio» en Palestina

LA VERDAD

Martes, 23 de septiembre 2025, 19:24

El Pleno del Congreso de los Diputados guardó este martes un minuto de silencio en homenaje a Ginesa, la mujer de 64 años asesinada por su marido en El Algar (Cartagena), en el que se incluyó también a las víctimas del «genocidio» del Estado de Israel contra la población palestina. Los diputados del Grupo Parlamentario Vox, entre ellos los murcianos Lourdes Méndez y Joaquín Robles, se ausentaron del hemiciclo en el momento del tributo.

Antes de dar comienzo a la sesión plenaria, la presidenta del Congreso, la socialista Francina Armengol, ha pedido a sus señorías guardar un minuto de silencio en recuerdo de Ginesa, la mujer de 64 años asesinada la semana pasada por violencia machista en la Región.

Y, como se había hablado en la Junta de Portavoces a instancias de Sumar, ha aprovechado para extender el minuto de silencio a las víctimas del «genocidio» que sufre el pueblo de Palestina. «Por respeto a las víctimas, vamos a levantarnos», ha reclamado a los diputados la presidenta de la Cámara, de la que ya estaban ausentes los diputados de Vox.

El Partido Popular ya dijo que iba a secundar el minuto de silencio, aunque quejándose de una cierta doble vara de medir de los socialistas, que promueven este minuto de silencio por los «asesinados» por el Estado de Israel, pero en cambio no se hizo no por las víctimas que causó la organización terrorista de Hamás aquel 7 de octubre de 2023. Los diputados por Murcia Violante Tomás, Miriam Guardiola, Juan Luis Pedreño e Isabel Borrego. La bancada socialista también estaba al completo.

Publicidad

Publicidad

Top 50
  1. 1 Elevan a naranja el aviso por tormentas en varios puntos de la Región de Murcia
  2. 2

    Hieren en Cartagena a un joven con un arma blanca y la emprenden a golpes con el agresor
  3. 3 Iron Maiden liderará el Rock Imperium de Cartagena con su gira de 50 aniversario
  4. 4 Detenidos tres de los presuntos autores de la estafa de medio millón de euros al Ayuntamiento de Torre Pacheco
  5. 5

    La jueza investiga al ingeniero de Teatre por el fuego en la discoteca
  6. 6 Dos detenidos por realizar doce disparos contra tres personas en Cartagena
  7. 7

    Retoman la construcción de 135 viviendas que López Rejas dejó sin acabar en la pedanía murciana de La Ñora
  8. 8 La Fiscalía reabre la causa contra el exjefe de Urgencias del Reina Sofía y se querella por presunta agresión sexual a nueve sanitarias
  9. 9 Arrestan a un menor por el asesinato por encargo de un hombre en Fuengirola
  10. 10 Regresa el Oktoberfest a Murcia: ubicación de la fiesta de la cerveza más famosa de Alemania

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Vox se ausenta del minuto de silencio en el Congreso en honor a Ginesa, la vecina de El Algar asesinada por su marido, y Gaza

Vox se ausenta del minuto de silencio en el Congreso en honor a Ginesa, la vecina de El Algar asesinada por su marido, y Gaza