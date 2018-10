Villarejo alertó al marido de Cospedal de que iba a estallar la 'Operación Umbra' El comisario Villarejo, tras prestar declración en Málaga por el caso del ático del expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González. / EFE «Esta gente va a preparar una hostia gorda en Murcia», advirtió un año antes de las detenciones de Berberena y la cúpula de Urbanismo LA VERDAD Lunes, 29 octubre 2018, 12:01

El excomisario José Manuel Villarejo, quien lleva meses en prisión preventiva por su presunta implicación en tramas de corrupción, alertó en 2009 al marido de la dirigente popular María Dolores Cospedal, el empresario Ignacio López del Hierro, de que las fuerzas de seguridad del Estado estaban preparando varias operaciones en la Comunidad Valenciana y en Murcia; concretamente, en este último caso, la denominada 'Operación Umbra', que acabó con la detención de quien fue concejal de Urbanismo, Fernando Berberena, y descabezó toda la cúpula del servicio de Urbanismo. Así lo desvelan las transcripciones de intervenciones telefónicas datadas en noviembre de ese año y que ha publicado el portal digital Moncloa.com y que se reproducen a continuación.

Villarejo: «Antes de nada, el martes o miércoles esta gente va a preparar una hostia gorda en la Comunidad (autónoma) de Murcia».

Ignacio López del Hierro: «¿En la de Murcia?»

V: «En la de Murcia. Entonces, vamos a ver cómo lo manejamos porque lo sabemos muy poca gente. Que no se filtre a ningún medio, nada, macho, que no se lo digan. Van a empezar por el Ayuntamiento. No me acaba de encajar una cosa rara y es que el alcalde lo van a dejar suelto. No sé si es que el alcalde está pasteleando».

(Recibe una llamada)

V: «Entonces, van a trincar el martes o miércoles a un 'pavo' que es el (concejal) de Urbanismo, con siempre».

ILH: «El que cae siempre».

V: El de Urbanismo tiene un bigotito según me han dicho, un poco bajito, no sé cómo se llama el 'pavo', Barberana o Barbarena, y (detendrán también) al núcleo. El alcalde (Miguel Ángel Cámara)…

ILH: «Lo dejan suelto, lo dejan suelto».

V: «¿Sabes? Entonces, por lo visto, dicen…están ahí pasteleando que cuenta cosas de la Comunidad. Sabes que la Comunidad está muy fuerte allí, muy tal.. Así que macho, te digo lo que te dije la otra vez: dadle al tarro a ver qué se os ocurre.

ILH: «…todos esos…, aprovechando el puente».

V: «Je, je, je. Bromas aparte, no seas maricón, a ver qué hay en el Ayuntamiento delicado, a ver que yo sé… el hijoputa… que averigüen lo que hay pero que lo hagan con todo y a ver si dicen. Hostia, es que ya te digo, lo sabemos cuatro o cinco (personas). No quiero que me pillen. Están ya un poquito moscas y tal».

La conversación demuestra que el entonces comisario Villarejo disponía de información sobre las investigaciones que en ese momento estaba impulsando el titular del Juzgado de Instrucción número 8 de Murcia, David Castillejo, aunque no eran demasiado fiables en lo que se refería a las fechas en las que se iba a desarrollar la operación policial, ya que esta no se desató hasta casi un año más tarde, en octubre de 2010. Probablemente, esa inexactitud se debió a que era la Guardia Civil, a través de la Unidad Central Operativa (UCO), la que estaba llevando la investigación, en lugar de la Policía Nacional.