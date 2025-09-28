Las vías verdes entran en un proyecto nacional para su mayor proyección Cuenta con fondos 'Next Generation' con el fin principal de impulsar el turismo sostenible, la movilidad activa y la cohesión territorial

El Consorcio de las Vías Verdes de la Región de Murcia participa de forma destacada en el proyecto nacional 'Experimenta Vías Verdes de España', que cuenta con la participación de diez socios de distintos ámbitos y está financiado con fondos europeos 'Next Generation'. Su objetivo principal es impulsar el turismo sostenible, la movilidad activa y la cohesión territorial en el país a través de estas infraestructuras.

La Comunidad acogió esta semana a los participantes. El director del Instituto de Turismo de la Región (Itrem), Juan Francisco Martínez, puso de relieve que estos itinerarios «se han consolidado como recursos clave para fomentar el turismo en contacto con la naturaleza, ya que facilitan una alternativa de viaje segura y no masificada durante todo el año que permite las sinergias con el turismo activo, el cicloturismo, el turismo cultural o el gastronómico».

Asimismo, enumeró los hitos alcanzados por este proyecto, como la creación del Observatorio Nacional de Vías Verdes, que permitirá contar por primera vez con un sistema homogéneo de medición sobre el uso e impacto socioeconómico de estas infraestructuras. Gracias a la recopilación de datos sobre afluencia de visitantes, perfil de usuarios, motivaciones de viaje y repercusión económica en los territorios, el observatorio facilitará la toma de decisiones para su gestión y promoción.

Monitorización de los usuarios

La iniciativa también ha impulsado la digitalización de los itinerarios mediante la instalación de sensores en distintos tramos, lo que va a permitir monitorizar en tiempo real el flujo de usuarios. Esta integración vincula las vías verdes a la estrategia de Destinos Turísticos Inteligentes (DTI), lo que favorece la planificación de servicios y la mejora de la experiencia de los visitantes. El proyecto también fomenta la conexión con el transporte público, la integración de empresas de proximidad y el consumo responsable.