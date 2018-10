«He viajado a Tokio en dos ocasiones para participar en torneos de cartas» Francisco Díaz. / lv Francisco Díaz, además de litógrafo, es todo un experto del juego de cartas coleccionables Force of Will MINERVA PIÑERO Viernes, 26 octubre 2018, 07:53

Barcelona, Málaga, Valencia, Madrid, Venecia y Tokio. Estas son algunas de las ciudades en las que Francisco Díaz (Murcia, 1991) ha competido en los torneos de Force of Will, el juego de cartas coleccionables que le ha permitido viajar al continente asiático. «En 2017, en el Mundial que se celebró en Tokio, conseguí el puesto número catorce», comenta el joven. Mientras trabaja en una litografía, después de estudiar un Grado Superior de Artes Gráficas, prepara su tercer viaje a la capital del país nipón. Hasta allí volará en 2019, como invitado.

-¿En qué consiste el juego de cartas que practica?

-El Force of Will es un juego de cartas coleccionables en el que los participantes construyen sus propios mazos con las cartas que tienen. Se puede competir amistosamente o en torneos serios. Estas cartas se suelen adquirir en los torneos o en las tiendas de juegos de mesa.

-¿Es más importante la estrategia o el azar en los torneos?

-Por una parte es importante el azar, como pasa en los juegos de cartas, pero creo que en este caso la estrategia puede llegar a ser más relevante. Si quieres ganar, debes tener una estrategia concreta en tu baraja, como puede ser dejar sin recursos al adversario. Igual que en el ajedrez, hay que ir varios pasos por delante. Hay mucha interacción entre tus cartas, que son las que eliges para una partida, y las de tu oponente.

-¿Cuáles son las reglas?

-¡Uf! Son muchísimas. En la página del juego está el listado de normas, que es muy extenso. Ahí viene muy claro cómo se juega y cómo se pueden resolver las jugadas. En algunos torneos solo está permitido participar con las cartas que han sacado ese mismo año.

-¿Y quién gana?

-Quien consiga que su adversario se quede sin puntos de vida. En cada partida cada uno empieza con cuatro mil puntos. Los encuentros suelen jugarse al mejor de tres, así que quien gana dos partidas obtiene la victoria. La defensa, que es lo que puede resistir un bicho frente al ataque de otro, tiene un papel importante. Es un juego de hechizos, criaturas, hay cartas que dan bonos a estas criaturas...

-¿Cuánto puede costar una baraja?

-Una de las baratas, para jugar con amigos, pues unos veinte euros. Pero claro, si lo que quieres es competir con una baraja que sea acorde al nivel actual, el precio asciende. Esta costaría entre 80 y 150 euros. Cuando te compras un sobre, no sabes lo que te puede tocar. Por otro lado, también existen las barajas de inicio, pero la mayoría de las cartas buenas suelen estar en los sobre aleatorios, que son los que te permiten construir una baraja más fuerte. El propio juego lanza cada trimestre, además, expansiones nuevas, unas 150 cartas diferentes.

-¿Qué duración tiene cada partida?

-Entre cuarenta minutos y una hora, como mucho. La propia estrategia determina el tiempo de las partidas. Si alguien quiere, por ejemplo, hacer mucho daño a su rival, puede ganar el encuentro en unos ocho minutos. Cuando se busca desgastar al oponente, sin embargo, se alarga más.

-¿Qué premio suelen recibir los ganadores?

-A veces, dinero en metálico, pero no es lo común. Lo que se suelen dar son cartas exclusivas, de la última extensión que hayan sacado, ya que en muchas ocasiones eso compensa más que el dinero. Conseguir una carta determinada equivale a un beneficio económico.

-¿Por qué empezó a jugar?

-Hace dos años, cuando descubrí el Force of Will, me gustó mucho la estética de las cartas: los dibujos son de estilo japonés, estilo manga. El sistema de juego también me atrajo bastante; la estrategia.

-¿Qué le llamó la atención de Tokio, donde ya ha competido?

-Todo. La comida, lo respetuosos y ordenados que son, la cantidad de gente que hay por las calles... También me llamaron la atención los váteres japoneses. (Risas). Tienen la última tecnología y hacen de todo. A Tokio, de hecho, ya he viajado en dos ocasiones para participar en torneos. El próximo año volveré como invitado al Mundial de Tokio 2019, por la buena clasificación que obtuve en el Mundial de este año, que se celebró el pasado septiembre.