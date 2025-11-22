La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Caudal de la rambla de El Albujón desembocando en el Mar Menor. José María Rodríguez / AGM

Veinte empresas e instituciones buscan atajar en El Albujón los nitratos que van al Mar Menor

Las entidades dispuestas a presentar sus proyectos para desnitrificar el agua del cauce tomarán muestras en la rambla el próximo martes

Alberto Sánchez

Alberto Sánchez

Sábado, 22 de noviembre 2025, 07:40

Comenta

La búsqueda de una tecnología industrial capaz de eliminar los nitratos que desembocan en el Mar Menor a través de la rambla de El ... Albujón comienza a coger ritmo. El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades y la Consejería de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor celebrarán el próximo 25 de noviembre una visita a la desembocadura del cauce para que las empresas o instituciones interesadas en participar en la compra pública precomercial del proyecto 'Recupera', que salió a licitación a principios de mes, puedan tomar muestras del agua y comprobar sobre el terreno la viabilidad de sus propuestas.

