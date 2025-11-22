Veinte empresas e instituciones buscan atajar en El Albujón los nitratos que van al Mar Menor

La búsqueda de una tecnología industrial capaz de eliminar los nitratos que desembocan en el Mar Menor a través de la rambla de El ... Albujón comienza a coger ritmo. El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades y la Consejería de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor celebrarán el próximo 25 de noviembre una visita a la desembocadura del cauce para que las empresas o instituciones interesadas en participar en la compra pública precomercial del proyecto 'Recupera', que salió a licitación a principios de mes, puedan tomar muestras del agua y comprobar sobre el terreno la viabilidad de sus propuestas.

Más de una veintena de compañías nacionales e internacionales, centros tecnológicos, universidades e instituciones científicas ya han mostrado su interés en participar en este proceso, que financiará el desarrollo de dos proyectos piloto a pequeña escala que logren un sistema de desnitrificación de las aguas de El Albujón y del acuífero del Campo de Cartagena. El diseño de estos prototipos vendría a sustituir a la planta de balsas de biorreactores prevista en el entorno del cauce, el plan estrella del Gobierno regional para el Mar Menor, que encalló la legislatura pasada por imposibilidades técnicas. Esta primera fase, de un proceso que durará años, estará financiada con cinco millones de euros.

ENTIDADES QUE MOSTRARON INTERÉS Cobet Tratamientos del Agua

Smart Nanotechnologies Aplications

Centro Innovación AMIC y la Fundación Rovira i Virgili

Centro tecnológico AINIA

Nanogap e Impulsa Construcciones y Obras

Universidad de Murcia y Politécnica de Cartagena

Centros tecnológicos de la Energía y del Medio Ambiente (Cetenma) y del Agua (Cetaqua), Hidrogea y Aqueatec

King Diamond e IQS fundación privada

Regenera Levante

Seys Medio Ambiente

DAB Tecnología

Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), Universidad Politécnica de Cataluña (UPC) y Aqualia

Eurecat, Irta y Facsa

Universidad Católica de Murcia

Mediterranean Algae

Arquimea

Al menos 55 responsables y técnicos de las entidades que, en un principio, intentarán optar a esta financiación pública de sus propuestas se han apuntado ya a una jornada técnica que se celebrará el lunes 1 de diciembre para explicar las bases de la licitación. Antes, el próximo martes, la visita recorrerá el tramo final de la rambla y la parcela expropiada por la Comunidad donde se ubicarían los proyectos ganadores, ya a escala industrial. La mayoría de empresas interesadas están dedicadas al sector biotecnológico y de tratamiento de aguas, o gestionan directamente servicios municipales de abastecimiento y depuración. Algunas trabajan en el extranjero; otras tienen su sede en comunidades como Cataluña y Comunidad Valenciana.

Instituciones académicas como las dos universidades públicas de la Región, Universidad de Murcia (UMU) y Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT); la privada Universidad Católica (UCAM); la Universidad Politécnica de Cataluña (UPC) y la Rovira i Virgili, se han sentido atraídas por esta convocatoria, así como los centros tecnológicos de la Energía y del Medio Ambiente (Cetenma) y del Agua (Cetaqua).

Tecnología existente

El Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (CDTI), organismo adscrito al Ministerio de Ciencia y encargado de licitar la convocatoria de ideas, ya concluyó a finales del pasado año, cuando comenzó el proceso de búsqueda de un sistema de desnitrificación para El Albujón, que «la tecnología existente en el mercado, tal y cómo se está explotando, no es capaz de cubrir el reto tecnológico planteado». Sin embargo, sí consideró que, «mediante la adquisición de determinados servicios de I+D, se pueden alcanzar los objetivos propuestos en un plazo de tiempo razonable».

De ahí nació el proyecto 'Recupera', que permitirá a las entidades con propuestas firmes presentarse a la licitación antes del 9 de enero. Durante el proceso de evaluación se seleccionarán hasta cuatro ideas para financiar su desarrollo, de las que un máximo de dos construirán una planta piloto a escala industrial tras la adjudicación. La primera toma de contacto con el terreno será el próximo martes, donde los interesados «podrán recoger muestras y analizarlas con el fin de incorporar esa información a sus ofertas», explican fuentes de la Consejería de Medio Ambiente a este periódico.

El proyecto contempla el diseño, desarrollo y validación de un prototipo innovador, con capacidad para reducir significativamente la concentración de nitratos en las aguas continentales salobres y adaptarse a caudales variables. Además, incorporará sistemas de monitorización en tiempo real para controlar la calidad del agua y la eficiencia del proceso. «Queremos que la Región sea un escenario pionero en buscar soluciones no solo al Mar Menor sino a otras masas de agua contaminadas por nitratos en cualquier lugar del planeta, y transformar los desafíos en oportunidades de innovación, empleo y sostenibilidad», remarca el consejero Juan María Vázquez.

Jornada técnica

La jornada técnica del próximo 1 de diciembre será el siguiente paso. Esta iniciativa pretende publicitar la oferta presentada en la licitación, donde se expondrá el pliego administrativo. El desarrollo del proyecto 'Recupera' cuenta con una inversión total de cinco millones de euros, aportados por el Gobierno regional (1,25 millones), los Fondos Feder (3 millones) y el CDTI (750.000 euros). El organismo estatal liderará el proceso técnico de selección y supervisión, mientras que la Dirección General del Mar Menor coordinará su ejecución en el ámbito regional.